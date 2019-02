Pesic: "No me imagino la ACB sin el Real Madrid"

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, aseguró este miércoles, antes del partido de Euroliga que su equipo disputará este jueves ante el Kirolbet Baskonia, que pese a la polémica generada en la final de la Copa del Rey no imagina "la ACB sin el Real Madrid".



"No me imagino la ACB sin el Real Madrid. Esta es la liga del Madrid, el Madrid puede jugar en otras ligas no puedo creer que el Madrid, el Barça y los equipos grandes de España puedan jugar en otras ligas sin jugar aquí (en la Liga Endesa) al mismo tiempo. Eso no lo puedo imaginar", aseveró.



Pese a estas declaraciones, el preparador azulgrana aseguró que no quiere valorar las determinaciones arbitrales que indignan al Real Madrid, porque "nunca" ha opinado sobre las decisiones de los colegiados.



Sobre el impacto del pasado fin de semana sobre sus hombres, Pesic enfatizó el desgaste físico que supuso, aunque ensalzó el refuerzo mental que puede implicar para sus jugadores haber ganado el título de Copa.



"Pienso que la victoria puede mejorar a nuestro equipo, no solo aportar confianza sino también experiencia. Porque tenemos muchos jugadores que es la primera vez que jugaban la Copa y que ganaban un titulo", recordó el serbio.



El choque de este jueves ante Baskonia, explicó el técnico azulgrana, será duro porque en Euroliga "quedan muchos partidos, pero dos o tres equipos ya se han clasificado para el 'play-off', y todos los demás, mínimo diez equipos, tienen oportunidad" de hacerlo.



"El último partido en la Euroliga se lo ganamos, pero de la historia del deporte yo he aprendido que no hay dos partidos iguales, y Baskonia organiza la final a cuatro este año y tienen muchas ganas", insistió Svetislav Pesic.



El preparador, ante eso, subrayó que su equipo "tiene más ganas que nadie", antes de declinar hablar su futuro, tras las palabras del presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en las que manifestaba su disposición a contar con él para más allá de esta temporada.



El alero Adam Hanga también compareció antes de recibir al Kirolbet Baskonia en el Palau y, en concordancia con su entrenador, aseguró que la Copa "ya es pasado" y que en el vestuario piensan en el siguiente título.



El exjugador de Baskonia recordó que para él será un partido especial y enfatizó que ese enfrentamiento "es el más importante de la temporada" porque en casa no quieren "perder contra ningún equipo".



El húngaro, además, como también hiciera Pesic en la misma rueda de prensa, agradeció el apoyo del futbolista Gerard Piqué a la sección de baloncesto, aunque no quiso valorar la actuación arbitral del pasado domingo.



"Gracias a Piqué. Creo que todo el apoyo que viene del fútbol tenemos que recogerlo. Es importante, somos una familia aquí en el Barça. Como decimos siempre somos más que un club", reconoció Hanga.