Víctor García: "No es momento de arrepentirme, sino de redoblar esfuerzos"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Víctor García, ha dicho que ahora no es momento de arrepentirse por haberse hecho en su día cargo del equipo, sino de "redoblar esfuerzos" para intentar revertir la complicada situación clasificatoria en la Liga Endesa.

La comparecencia de prensa del técnico del conjunto isleño, previa al choque de Euroliga del jueves en la cancha del Zalgiris, ha girado más en torno a la preocupación latente por la mala marcha del equipo en la Liga Endesa, donde peligra su continuidad debido a los pésimos resultados.

"Intento abstraerme lo más posible de la situación que afecta al conjunto y pensar en las cosas que están en mi mano. Ahora estamos incorporando a Wiley y Jefferson, que están adaptándose y que vienen a aportar y no a salvarnos. Por supuesto estoy preocupado por esta mala racha, pero redoblando esfuerzos si cabe", ha indicado.

Víctor ha reconocido que era consciente del delicado momento que vivía su conjunto cuando aceptó el puesto de entrenador.

"También sabía lo duro de compatibilizar dos competiciones. No es momento de arrepentirse de nada, sino de trabajar y de pensar en que quedan casi 20 partidos (entre Liga y Euroliga), que es mucho, e intento que las cosas que no dependen de mí no me afecten", ha señalado.

El técnico también ha revelado que ve "preocupados" a sus jugadores. "A veces los noto con un exceso de tensión por la responsabilidad, que en ocasiones nos pasa factura. A nivel profesional, mental y humano la plantilla es muy buena, pero sí veo ese exceso de preocupación y tensión por la dureza de la competición y por donde estamos", ha comentado.

García, que ha lamentado las reiteradas bajas de su conjunto, ha resaltado por otra parte la actitud de sus jugadores. "Si vemos la actitud del banquillo en el último partido ante San Pablo y la lucha durante todo el encuentro en la cancha compruebas que ellos quieren pelear en cada situación", ha señalado.

Sobre el duro calendario liguero que tiene el Herbalife por delante, ha asegurado que se lo sabe "de memoria".

"Yo solo me planteo el siguiente partido, porque de nada sirve ganar el derbi (el domingo ante Iberostar Tenerife) y perder todos los demás. Restan trece encuentros de Liga ACB, que tenemos que compatibilizar con las jornadas de Euroliga que nos quedan con la mentalidad de trabajar para revertir la situación", ha dicho.

El entrenador del Gran Canaria ha reconocido que está preocupado por que el conjunto mejore en los encuentros venideros.

"Ahora trabajamos lo más rápido posible para que los dos nuevos jugadores se adapten cuanto antes, con lo cual debemos jugar un poco más sencillo de lo normal para facilitarles esa adaptación y que se vayan sintiendo más cómodos, sabiendo que la importancia es mucho mayor en Liga que en Euroliga", ha indicado.

En otro orden, el entrenador ha dudado cuando ha sido cuestionado por la razón de que no hayan ganado ni un partido fuera de casa en esta Liga.

"No lo sé. Se suman varias cosas, como que no estamos al nivel requerido para ganar fuera, y también la Liga ha subido mucho su nivel. Seguro que si no jugásemos la Euroliga tendríamos más victorias en Liga, pero si queremos salvar la categoría tendremos que ganar fuera", ha afirmado.

De cara al encuentro ante Zalgiris, ha adelantado que Eulis Báez no estará disponible por problemas físicos.

"Espero un partido muy duro en una cancha con uno de los mejores ambientes de la Euroliga, ante un conjunto que va al límite con su defensa y que también saca muchísimo rendimiento de lo que tiene", ha comentado. En cuanto a la negatividad existente en torno al equipo, debido a la mala racha de resultados, ha manifestado que es conocedor de que la tendencia es verlo todo negro y ser negativos.

"La negatividad no ayuda al equipo, sino que le añade presión. Yo hago mi trabajo e intento sacar el mayor partido a lo que tengo, sabiendo que hay muchos agoreros que siempre salen en los momentos malos", ha asegurado.