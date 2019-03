Gran Canaria se juega mucho más que un triunfo en el derbi ante Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria, 9 mar (EFE).- El Herbalife Gran Canaria se medirá este domingo al Iberostar Tenerife en la vecina isla, en un encuentro en el que los grancanarios tienen la obligación de imponerse para empezar a pensar en la permanencia, ante un equipo que confía en disputar el play off al título liguero.



El conjunto grancanario que dirige Víctor García tocó definitivamente fondo en el partido disputado entre semana ante Zalgiris Kaunas en Lituania, donde fue literalmente arrollado por un adversario que logró una amplia renta ante un conjunto sin alma que deambuló por el Zalgiris Arena.



La situación del Herbalife comienza a preocupar cada vez más según avanza la competición y se encamina hacia el término de la misma, porque la entidad grancanaria ha pasado en pocos meses de festejar su merecida clasificación para la Euroliga a preocuparse por dejar dos conjuntos por debajo para continuar el próximo curso en la Liga Endesa.



El derbi regional de este domingo podría suponer además el último partido que Víctor García dirija al Herbalife, quien de su mano no ha conseguido revertir la mala situación que atraviesa desde que inició el curso bajo la batuta de Salva Maldonado.



En tal sentido, ya hay quien apunta a que el entrenador argentino Néstor 'Che' García, que el pasado mes de febrero presentó su dimisión como técnico de Fuenlabrada y que podría convertirse en el tercer entrenador del Gran Canaria en la presente temporada.



De cara al encuentro de mañana en el Santiago Martín, García no podrá disponer de los pívots lesionados de larga duración Anzejs Pasecnkis y Luke Fischer -el base y escolta Luke Nelson no ha debutado aún en la Liga por idéntico motivo-, ni del ala-pívot dominicano Eulis Baéz, quien no ha llegado a tiempo de restablecerse para este choque.



Por su parte, en el bando tinerfeño resalta la ausencia del ex jugador de Herbalife Javier Beirán, también por lesión, lo cual es una muy buena noticia para el Gran Canaria, ya que el alero del cuadro tinerfeño es el segundo jugador más valorado y el mejor nacional de la Liga Endesa.



Gran Canaria intentará en el Santiago Martín devolver la moneda a su rival tras la victoria conseguida por Tenerife en la primera vuelta, para lo que tendrá que sobreponerse a la ansiedad que está afectando a unos jugadores que no paran de acumular derrotas en Liga y Euroliga.



El encuentro entre tinerfeños y grancanarios se disputará en el Santiago Martín -que ya ha vivido ocho duelos regionales, con seis triunfos locales y dos foráneos- a partir de las 18.30 horas, con arbitraje de los colegiados Daniel Hierrezuelo, Óscar Perea y Alfonso Olivares.