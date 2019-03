Simmons, Butler y Harris reconocen que los Rockets fueron superiores

Houston (EE.UU.), 8 mar (EFE).- Los tres mejores jugadores de los Sixers de Filadelfia, el base australiano Ben Simmons, el alero Tobias Harris, y el escolta Jimmy Butler reconocieron tras la derrota que sufrieron de visitante por 107-91 ante los Rockets de Houston que a su equipo le falta "energía".

"No jugamos buena defensa, tampoco en ataque y nos faltó energía", declaró Simmons, quien se quedó a las puertas de un triples doble con 15 puntos, 10 asistencias y nueve rebotes, pero tuvo siete perdidas de balón. "No sabría explicar que fue lo que pasó, pero no comenzamos el partido con intensidad y desde le primer cuarto lo perdimos".

El mismo sentir mostró el tejano Butler, es un nativo de Houston, quien señaló que desde el primer cuarto los Rockets establecieron el control, el ritmo y mostraron lo que querían hacer.

"Realizaron una gran labor al forzar nuestras perdidas de balón, jugaron una gran transición y además anotaron canastas importantes que hicieron la diferencia a su favor", explicó Butler. "Nosotros mismos nos metimos en un hoyo del que ya no pudimos salir".

En cuanto al trabajo para tratar de defender al escolta estrella de los Rockets, James Harden, Butler destacó que por mucho que te esfuerces al final es el jugador que puede encontrar la manera de como superarte.

"Siempre te sorprende con la jugada increíble que ya no te esperas y de ahí que se haya convertido en el jugador que todos quieren ver porque te va a sorprender con los desconocido", señaló Butler, quien acabó el partido con 19 tantos y nueve rebotes, como segundo máximo encestador. "Se ha ganado por méritos propios todo el reconocimiento y respeto que tiene dentro de la liga".

Mientras que Harris, que acabó como líder encestador de los Sixers, al conseguir 22 puntos y nueve rebotes, dijo que la clave del partido estuvo en la combinación de los fallos de tiros a canasta y la falta de intensidad que mostró su equipo.

"Pienso que no hicimos un buen trabajo defensivo, pero hay que darles crédito a los Rockets por los triples que anotaron", subrayó Harris. "Tampoco tuvimos intensidad y ante uno de los mejores equipos ofensivos de las liga, al final no tienes opción al triunfo".