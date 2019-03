Pedro Martínez entrenará al Gran Canaria tras la destitución de Víctor García

Las Palmas de Gran Canaria, 11 mar (EFE).- El técnico catalán Pedro Martínez (Barcelona, 1961) es el nuevo entrenador del Herbalife Gran Canaria tras la destitución de su antecesor, el entrenador local Víctor García, hecha oficial este lunes por la entidad isleña.



Pedro Martínez, que se convertirá en el tercer técnico del conjunto insular en la actual temporada tras pasar por el banquillo el también catalán Salva Maldonado al inicio del curso, vivirá de esta forma su tercera etapa en el Herbalife Gran Canaria, donde ya estuvo entre las campañas 2002-03 y 2004-05 y 2009-10 y 2013-14.



De manera sorpresiva e inesperada, el club que preside Enrique Moreno oficializó la destitución de Víctor García después de que el 'Granca' consiguiese romper una prolongada racha de derrotas en Liga Endesa y Euroliga, al vencer este domingo en el derbi regional al Iberostar Tenerife por 86-90.



En tal sentido, cabe recordar que también Salva Maldonado fue despedido tras haber encadenado dos victorias consecutivas entre ambas competiciones y después de que hubiese comparecido en la rueda de prensa previa al partido ante el Olimpia de Milán, encuentro en el que debutó como nuevo técnico Víctor García.



Tras el triunfo del Herbalife en Tenerife, los dos capitanes del conjunto grancanario, Eulis Báez y Albert Oliver, respaldaron en sendas entrevistas con Efe el trabajo de Víctor García, del que el dominicano aseguró que se estaba trabajando bien, en tanto que Oliver señaló que esperaba que permaneciese en el cargo hasta final de temporada.



Por otro lado, el pasado martes 26 de febrero, durante la presentación del jugador Jacob Wiley, el presidente Moreno fue preguntado sobre si Víctor García contaba con la plena confianza del consejo de administración del club hasta el final de la campaña o estaba supeditado a que el equipo remontase el vuelo.



En esa ocasión el mandatario dijo que "en principio, todos estamos supeditados a que las cosas vayan bien", y a continuación aseguró rotundamente que Víctor tenía la "plena confianza" tanto de él como del consejo de administración del club.



"Hemos apostado por Víctor, ha sido una apuesta por un entrenador de la casa, y vamos a seguir manteniéndola", manifestó.



Al día siguiente, en la presentación del jugador Cory Jefferson, el dirigente matizó sus declaraciones.



"No he dicho en ningún momento que la continuidad de Víctor estuviera supeditada a los resultados. He dicho que en el mundo del baloncesto todo está supeditado a los resultados. Víctor es nuestro entrenador y va a seguir siéndolo", afirmó.



Tan solo unos días después esas palabras se las ha llevado el viento con la destitución de Víctor García y la contratación de Pedro Martínez, a quien el club ya quiso fichar para que dirigiese al equipo al inicio del curso de su debut en la Euroliga, y al que tentó nuevamente para convertirlo en el sustituto de Maldonado en el pasado mes de diciembre pasado.



Al final a la tercera ha ido a la vencida y Pedro Martínez -cuyo fichaje adelantó este mismo lunes el periódico La Provincia-, tendrá ante sí el reto de lograr la permanencia del Herbalife Gran Canaria en la Liga Endesa.



Por su parte, Víctor García, que continuará ligado a la entidad isleña, acaba su etapa al frente del conjunto grancanario con un balance de cuatro victorias y ocho derrotas en Liga Endesa, y de tres triunfos y doce encuentros perdidos en Euroliga.



Pedro Martínez será presentado este martes a las 13.00 horas como nuevo entrenador del 'Granca'.