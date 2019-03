Pedro Martínez: "Vengo a ayudar, porque soy entrenador y no gano partidos"

Las Palmas de Gran Canaria, 12 mar (EFE).- El catalán Pedro Martínez, nuevo técnico del Herbalife Gran Canaria, ha dicho en su presentación oficial que se incorpora por tercera vez al equipo isleño con la intención de ayudar a los jugadores, porque él es entrenador y no gana partidos.



"El sábado me llamó Berdi (Pérez, director deportivo) diciéndome que existía la posibilidad de cambiar de entrenador y que el tema se había acordado con Víctor (García), quien me dijo que creía que el equipo necesitaba una línea diferente a la que le estaba dando, aunque creo que estaba haciendo un buen trabajo", ha revelado.



Martínez pensó con posterioridad que el triunfo del 'Granca' en Tenerife supondría que el club siguiese contando con Víctor García.



"El domingo se sacó adelante el partido de Tenerife con una magnífica dirección por parte del entrenador. Volví a hablar con Víctor y Berdi, pero seguían pensando lo mismo y, a partir de ahí, avancé para llegar a un acuerdo", ha asegurado.



El nuevo entrenador jefe del Herbalife ha resaltado que se incorpora con el propósito de ayudar "en todo lo que pueda".



"No vengo a cambiar ninguna dinámica. Intentaré ayudar a los jugadores para que mejoren y, también, ayudaré a un club al que le estoy muy agradecido por mi pasado. Estamos en un momento complicado y ojalá que, con la ayuda de la afición, saquemos esta dura temporada adelante", ha manifestado.



Pedro Martínez ha revelado que desechó ofertas de otros clubes para venir a la isla.



"He tenido más ofertas, pero con el 'Granca' hay unos componentes personales que han hecho que aceptase venir a este club, sabiendo que estamos en un momento de dificultad y que, además, es evidente que la Euroliga resta energía y competitividad en la Liga", ha comentado.



Pese a todo, el preparador barcelonés se ha mostrado "moderadamente optimista".



"Los jugadores están con una buena mentalidad y bien entrenados. Esperemos que estemos todos en la misma línea y lo saquemos adelante", ha indicado.



Martínez también ha recalcado que él es entrenador y que no gana partidos.



"Puedo ayudar con mi trabajo y esfuerzo a vencer, pero no puedo ganar encuentros porque eso es cosa de los jugadores. Tengo una gran responsabilidad en ayudar a que los jugadores mejoren individual y colectivamente y que jueguen juntos y defiendan con compromiso", ha subrayado.



El entrenador amarillo ha elogiado a sus nuevos jugadores.



"He seguido bastante al 'Granca' durante la temporada, y siempre me ha parecido que los jugadores han tenido una buena actitud y están comprometidos. Creo que son de buena pasta y juegan con esfuerzo, aunque no les están saliendo las cosas y esa frustración crea una peor dinámica", ha dicho.



Asimismo, Martínez ha destacado que su nuevo conjunto se halla en el momento "de la verdad".



"Tenemos 17 partidos aún por disputar para dar un paso adelante, e intentaré concienciar a los aficionados para que nos ayuden porque debemos ser lo más positivos posible. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte con las lesiones y vamos sacando este tema adelante, aunque no será fácil", ha revelado.



También se ha sincerado al comentar que de él solo no dependerá que el Herbalife vaya hacia arriba en la tabla.



"Honesta y desgraciadamente solo con mi presencia no espero que se produzca una revolución, porque lo que ha pasado hasta ahora no es responsabilidad ni de Salva Maldonado ni de Víctor García, sino de todo el mundo que ha pasado por aquí", ha reconocido.



Martínez, que ha adelantado que la plantilla no contará con ninguna incorporación, también ha revelado por qué decidió aceptar ahora y no anteriormente la oferta del Herbalife.



"La destitución de Salva Maldonado se produjo unos días después de la mía en Vitoria. Berdi habló conmigo para que viniese, pero en aquel momento no tenía la energía mínima para entrenar a un equipo del máximo nivel", ha afirmado.



El entrenador catalán ha desvelado que no distribuirá los minutos entre sus jugadores en la Euroliga, para que estén más descansados en la Liga Endesa.



"Si me garantizan por escrito que perdiendo de paliza en Europa luego ganaremos en Liga... Como nadie puede garantizar eso, vamos a centrarnos en hacer bien las cosas en el día a día y tener una buena mentalidad competitiva", ha adelantado.



En el tiempo que ha visto y analizado al Herbalife desde fuera, Martínez ha dicho que le preocupan "muchas cosas".



"El baloncesto es equilibrio entre el ataque y la defensa. Espero que nos pasemos un poquito mejor el balón, jugar con más pases, y en defensa deberíamos mejorar como equipo, que es algo que vamos a intentar. No va a haber una revolución táctica, porque el equipo estaba en una línea buena, pero intentaremos mejorar pequeños detalles", ha asegurado.