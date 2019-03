Nacho Llovet: "Es posible compaginar el deporte con los estudios"

Santiago de Compostela, 13 mar (EFE).- El pívot internacional español Nacho Llovet no escondió la "dificultad" de alcanzar la profesionalidad en el deporte, pero también señaló, durante su ponencia "Ciclo de Charlas para Padres" en la Residencia Universitaria Burgo das Nacións de la Universidad de Santiago (USC), que es posible compaginarlo con los estudios.



"Cuando eres un chaval y estás aprendiendo a jugar al baloncesto no puedes pensar que vas a ser profesional. Tienes que tener claro que el objetivo con el que todos soñamos es muy difícil y lo más importante en ese momento es ver el baloncesto como algo que nos gusta y con lo que disfrutamos, pero nunca presionarnos", comentó.



En este sentido, el jugador del Monbus Obradoiro destacó la importancia del entorno familiar cuando surge la opción de jugar a un mayor nivel.



"Mis padres me dijeron que era una gran oportunidad pero que no podía dejar los estudios. No es una etapa sencilla y hay momentos en que lo pasas mal, te metes presión, no tienes tiempo... Pero te apoyas en amigos y familiares y eso te da toda la energía. Lo importante es tener voluntad para organizarse y sacar tiempo para todo", afirmó.



Llovet, que estudió la carrera de Ingeniería, confesó tener amigos a los que sus padres "presionaban" y ninguno de ellos llegó a ser profesional porque "en ese momento te frustras y pierdes el camino



"Fue una etapa mucho más difícil y tuve que organizar mi tiempo mucho mejor. Tuve un grupo de compañeros muy ambiciosos y eso me ayudó a empujar. Quedar con ellos para estudiar y ver que no se conformaban hizo que me motivase más en los estudios y también en el deporte. Tuve que ir menos a clase, pero seguí en buena dinámica", aclaró.



Por eso, el internacional español cree que no hay que escoger "entre los estudios y el deporte: "Se puede, y debe, compaginar. Es cuestión de querer hacer las dos cosas porque es posible".