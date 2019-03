Tavares:"Si jugamos como el otro día será difícil que nos saquen de la pista"

Madrid, 13 mar (EFE).- Walter 'Edy' Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid mostró su deseo de "conseguir el factor cancha (de cara a los playoffs) lo antes posible" y comentó que si jugaban ante el Khimki "como el otro día será difícil" que les "saquen de la pista".



"El equipo está muy bien, es un viaje muy largo (hasta Moscú) y sabemos que es un equipo (el Khimki) que va a pelear de principio a fin y teniendo ya a su mejor jugador (por Alexey Shved) nos lo van a poner muy complicado y tenemos que estar preparados", dijo Tavares.



Para frenar a Alexey Shved, su mejor jugador, todo el Madrid tendrá que trabajar a destajo, también los pívots.



"Ellos juegan con pívots pequeños muy móviles. Sabemos que Shved asume mucha responsabilidad en el juego de su equipo pero no tenemos que centrarnos sólo en él, porque hay otros jugadores que hacen las cosas bien. Es un equipo amplio y tenemos que estar preparados para lo que venga", comentó.



La victoria puede dar matemáticamente el factor cancha de cara a los playoffs.



"El objetivo de conseguir el factor cancha está ahí desde el inicio de la temporada, el año pasado lo perdimos en el último segundo y este año queremos garantizarlo lo antes posible", afirmó el pívot de 2,21 metros.



El último partido ante el Fenerbahce es toda una garantía si se juega igual.



"Si jugamos como jugamos el otro día será muy difícil que nos saquen de la cancha, ese es el objetivo jugar siempre al doscientos por cien y que las cosas salgan bien", resaltó.



"Pero no me fío mucho, el deporte me da mucho miedo porque siempre puede pasar algo increíble. Hay que asegurar y no relajarse. El deporte te puede pasar factura muy rápido", finalizó Walter 'Edy' Tavares.