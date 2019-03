La victoria en Moscú, ante el Khimki, asegura el factor campo en los playoffs

Madrid, 13 mar (EFE).- El Real Madrid viaja a Moscú para enfrentarse al Khimki en la Euroliga de baloncesto con el objetivo de asegurar el factor campo en los playoffs, una realidad si consigue la victoria y a falta de cuatro jornadas.



La trayectoria del Real Madrid en la presente Euroliga "habla bien del equipo", como repite una y otra vez el entrenador Pablo Laso, y conseguir un puesto entre los cuatro primeros a falta de cuatro jornadas es todo un logro.



La ventaja de campo, la posibilidad de tener un quinto partido en casa en las eliminatorias de cuartos de final si es necesario, no es poca cosa, aunque tampoco garantiza nada, ya que no en vano los dos últimos campeones de la competición, Fenerbahce y Real Madrid, abrazaron el título siendo quintos en la Liga regular y sin tener esa red en los playoffs, no la necesitaron.



Laso pierde a Anthony Randolph, por problemas en un tobillo que le venía "dando problemas en los últimos días" pero por contra recupera a Trey Thompkins que viaja con el equipo a Moscú.



El técnico madridista viaja con trece jugadores, se quedan en Madrid Randolph, Pantzar y Kuzmic, y decidirá momentos antes del partido quién es el descarte.



El Madrid jugará en Moscú el primero de los cinco partidos que tiene que disputar en 11 días, Khimki, BAXI Manresa en Madrid, AX Milán en Madrid, Kirobet Baskonia en Vitoria y Barcelona en Madrid el domingo día 24.



"Si jugamos como ante el Fenerbahce será muy difícil que nos saquen de la cancha", dijo Walter 'Edy' Tavares en la previa, pero también hay que tener en cuenta que el Madrid perdió en sus dos últimos desplazamientos y también cuatro de los últimos seis en los que fue el visitante.



Alexey Shved es el centro del Khimki, por él pasa todo el juego de su equipo y también gran parte de su efectividad. Shved anota y reparte juego. El Madrid es consciente y ya aprobó esa asignatura en otras ocasiones con una defensa en equipo y con ayudas para frenar al genio ruso.



El dominio en los rebotes -el Madrid es el mejor de la Euroliga y el Khimki el penúltimo- será fundamental y también que Tavares no se sienta incómodo ante los atléticos, ágiles y 'bajitos' pívots del equipo ruso.



Pero además de todos estos condicionantes, un duelo Sergio Llull-Alexey Shved, aunque no siempre sea directo, merece por sí solo la atención de cualquier aficionado al baloncesto.