Rusia, Corea del Sur y Nigeria obligarán a Argentina a estar a la altura

Buenos Aires, 16 mar (EFE).- Las selecciones de Rusia, Corea del Sur y Nigeria, rivales de Argentina en el Grupo B del Mundial de Baloncesto que transcurrirá en China, plantean un gran desafío para el entrenador Sergio Hernández y la seguridad de que sus pupilos tendrán que prepararse "para estar a la altura".

"Estoy conforme con el Grupo que nos tocó. De todas maneras, como ya sabemos, en los mundiales todos los juegos son decisivos, no hay rivales sencillos y los presagios o pronósticos previos no sirven de mucho. Hay que rendir adentro de la cancha. Esto es así, no hay secretos. Y vamos a prepararnos para estar a la altura", afirmó.

Hernández, que cumplirá en China su tercera experiencia mundialista, destacó el valor de haber cumplido con nota alta las eliminatorias para llegar al sorteo como cabeza de serie.

"A partir de eso, pudimos acceder a un mejor cuadro", precisó en declaraciones al sitio oficial de la Confederación Argentina de Baloncesto (CABB).

Será la novena participación consecutiva de Argentina en la Copa del Mundo, cuya última ausencia fue en Colombia'82. En la edición pasada, la de España 2014, el quinteto, que por entonces dirigía Julio Lamas, concluyó en la undécima posición, mientras que en 1950 logró el título y en 2002 fue subcampeón.

El presidente de la CABB, Federico Susbielles, reiteró que hay una gran ilusión con este Mundial.

"Restan sólo detalles para poder anunciar la preparación. Creo que podemos hacer un buen papel. Confío plenamente en el equipo y en Sergio, un entrenador con experiencia, capacidad y liderazgo", dijo.