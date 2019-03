Valdeolmillos se marca el reto de ganar dos partidos seguidos

San Sebastián, 21 mar (EFE).- El entrenador del Delteco Gipuzkoa Basket, Sergio Valdeolmillos, se mostró este jueves esperanzado con las opciones de permanencia de su equipo siempre que gane en Tenerife al Iberostar y pueda enlazar por fin dos victorias seguidas, algo que no ha logrado esta temporada.

"Los importante siempre es sumar y es un reto que me gustaría conseguir esta jornada porque veo a mi equipo mejor que en la primera vuelta y con otras sensaciones", relató el técnico granadino en San Sebastián al hablar de su próximo partido de liga ACB.

Valdeolmillos mantiene el buen sabor de boca que dejó el quinto triunfo de la temporada, el logrado ante un Breogán al que endosó un 100-65 que es la mayor diferencia que ha obtenido a su favor en su historia en la élite el actual colista de la liga.

"No parecía que estuviéramos en último lugar porque mostramos una gran ambición durante los 40 minutos y el camino no es otro que rebelarnos y no aceptar la situación que atraviesa el equipo, porque hemos merecido más", aseguró Valdeolmillos.

No espera en ningún caso facilidades de su próximo rival, un Iberostar que sólo ha ganado un partido en el último mes y medio de competición y espera un escenario "duro" en cancha canaria ante un adversario que tiene muchas virtudes.

"Tienen un equipo equilibrado con buenos jugadores en todas sus líneas, no hay referentes claros porque juegan colectivo y destacan en defensa, donde te obligan a hacer muchas cosas porque tienen variantes, además de su peligro en el perímetro aunque no tengan a Beirán", subrayó el preparador andaluz.