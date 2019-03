Paco Cruz: "En Latinoamérica hay mucho talento que podría jugar en España"

El escolta mexicano Paco Cruz, mejor jugador latinoamericano de la jornada 23 de la Liga Endesa gracias a sus 21 puntos, siete rebotes y ocho asistencias para la victoria ante el Valencia, destacó a EFE que Latinoamérica cuenta con "mucho talento" apetecible para la liga española.



El sabor latino está de moda en la Liga Endesa, no solo en las grandes plazas, como el Real Madrid del mexicano Gustavo Ayón y los argentinos 'Facu' Campazzo y Gabi Deck; sino también en las modestas, como en el Montakit Fuenlabrada de Cruz o en el Divina Seguros Joventut de Nico Laprovittola, el base argentino que lidera con 152 puntos la clasificación general de este galardón organizado por la ACB y la Agencia EFE, en el que Cruz es segundo.



Tras un intenso entrenamiento a las órdenes de José Ramón 'Jota' Cuspinera, Paco Cruz (Nogales, México, 1989) analizó en una entrevista con EFE la situación actual de su club, que pelea por la permanencia en la Liga, así como la suya personal, ya que acaba contrato esta campaña y su objetivo cada año es "subir de nivel", aunque de momento se centra en el siguiente partido.



- Ha sido elegido el mejor jugador latinoamericano de la Liga Endesa de la última jornada, ¿qué le parece este reconocimiento?

Contento de recibir un premio de esta manera, especialmente en esa Liga, y de haber jugado bien contra un equipo como el Valencia, que es un conjunto muy duro con jugadores muy buenos y al que se respeta mucho en esta liga.



- El Fuenlabrada necesitaba un gran partido después de tres derrotas seguidas y estando al borde del descenso.



Sí, pienso que el equipo jugó muy bien en conjunto, cuando estaba solo me encontraron y tuve la oportunidad de meter tiros, eso me ayudó bastante.



- ¿Qué le parece el papel que están teniendo los jugadores latinos en la Liga Endesa?

Nico (Laprovittola) está jugando muy bien, increíble, a un nivel muy bueno y su equipo está ganando. Hay varios argentinos que están jugando muy bien. En Latinoamérica hay muchos jugadores con talento que podrían estar jugando en la Liga.



- ¿Qué tiene el baloncesto latino para generar esa buena adaptación?

En general pienso que en Latinoamérica se juega buen baloncesto, duro, fuerte, de contacto. Los jugadores de Latinoamérica juegan duro en esta liga por esa razón, por eso se han adaptado bien aquí.



- ¿Cómo se sigue en México la Liga Endesa con usted y su compatriota Gustavo Ayón (Real Madrid)?

Hay muchos seguidores de la Liga, mucha gente sigue a Ayón principalmente, porque ha jugado muchos años aquí muy bien. Mucha gente ve el baloncesto español porque es uno de los mejores, hay muchos seguidores.



- Volviendo al Fuenlabrada, ¿cómo le ha venido la victoria al equipo?

Estamos contentos por haber ganado, pero pienso que fue como un bonus extra para nosotros, ahora hay que ganar los partidos que necesitamos ganar y esa victoria contra Valencia tomarla como un extra que nos va a ayudar a mejorar. No hay que creerse mucho esa victoria, disfrutarla por un día y ya, tenemos que preocuparnos sobre el partido contra el Breogán.



- Los verdaderos rivales vienen ahora empezando por su visita al Cafés Candelas Breogán de Lugo (domingo), que les ganó en casa.

Estamos más preocupados por nosotros mismos, ellos tienen un nuevo entrenador ahora y pueden cambiar todas las cosas, puede ser otro equipo completamente diferente, así que ahora nos preocupamos por lo que hemos estado haciendo bien, mejorar en defensa, y con esa mentalidad tratar de ganar allí.



- Van a tener tres partidos clave fuera de casa, en Lugo y Burgos y Santiago, ¿cómo los afrontan?

Pienso que durante la temporada hemos competido bien fuera de casa, los peores juegos que hemos tenido han sido en casa. Hay que mantener el ritmo fuera, tratar de seguir mejorando unidos como equipo. Hay que tratar de ganarlos.



- ¿Qué meta se ponen en estos cinco partidos seguidos contra rivales directos (Breogán, Murcia, Burgos, Gran Canaria y Obradoiro)?

Yo pienso en ganar el que viene, el primero, y tener dos de diferencia contra Breogán. Nuestro objetivo es no descender, y eso es lo más importante, ganar el domingo y ver qué sigue después



- Con el retorno del entrenador 'Jota' Cuspinera han pasado de no anotar más de 80 puntos a ir a partidos de 90.

Sí, hemos tenido tres entrenadores diferentes, es algo difícil de hacer, mantener el ritmo con esas circunstancias. Ahora estamos en un buen momento anotando y ojalá lo mantengamos, y mejoremos en defensa. Hemos anotado mucho y los otros equipos también han anotado bastante, hay que mejorar eso, porque pienso que ofensivamente tenemos muchos jugadores que pueden anotar.



- ¿Esa forma de jugar ofensiva le va mejor al equipo?

Puede ser, ahora las cosas se están dando bien, pero contra Joventut, jugamos rápido, tiramos muchos triples, no metimos y nos ganaron de 30 (74-106), así que ojalá mantengamos un buen ritmo en defensa y podamos competir.



- ¿Les preocupa que Herbalife Gran Canaria y UCAM Murcia, que están en la zona baja y a la vez compiten en Europa, despeguen y compliquen la permanencia?

Claro, creo que en general todos están preocupados por el descenso, pero nosotros estamos preocupados más por nosotros. Si nos mantenemos en el camino y hacemos las cosas bien, estaremos bien al final.



- El Fuenlabrada comenzó la temporada en la Liga de Campeones de Baloncesto, ¿les ha pesado mucho la competición europea?

Eso puede ser una excusa o no, a veces jugando un partido más durante la semana agarras más ritmo y puedes ganar en la liga. Pero esta liga es de mucha exigencia y de prepararte muy bien para los rivales, así que puede ser que nos haya afectado. Ahora llevamos ya un mes sin 'Champions' y hay que acabar bien la temporada.



- Es su tercera temporada en España, ¿le gustaría probar en otras ligas europeas, o en clubes de Euroliga?

Sí, claro, el objetivo para mí cada temporada es subir de nivel, ya sea Euroliga, un club más importante o una liga más buena. En España me gusta el reto que hay, todos los equipos son buenos, todos compiten, todos le ganan a cualquiera, y eso para mí es un reto en lo personal. Cada partido hay que estar preparado, mental y físicamente hay que estar mu bien y eso lo disfruto mucho.



- ¿Cuánto le queda de contrato en Fuenlabrada?

Termino contrato esta temporada y no sé, veremos qué pasa. Primero concentrado en el descenso, el campeonato que tenemos ahora, que hay que ganarlo y manteneros ahí. No he hablado con el club, solo estoy jugando y concentrado en ganar este domingo.