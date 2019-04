Bellas asegura que la llegada de Cuspinera ha sido "el punto de inflexión"

Madrid, 3 abr (EFE).- El base del Montakit Fuenlabrada Tomás Bellas aseguró este miércoles que la llegada del entrenador José Ramón 'Jota' Cuspinera en febrero ha sido "el punto de inflexión" para el equipo, que ha encadenado tres victorias seguidas y busca asegurar la permanencia en la Liga Endesa.



"El punto de inflexión ha sido la llegada de Jota. La dinámica de entrenamientos está siendo muy buena y estamos siendo capaces de trasladarlo a los partidos. Mucha gente involucrada haciéndolo bien y sacando victorias", señaló el base madrileño en declaraciones que ofrece la web del club.



Entre los cambios que ha aportado Cuspinera al Montakit está un giro radical en el estilo de juego, de ser un equipo defensivo con el argentino Néstor 'Che' García a un conjunto que busca jugar a muchos puntos y ha superado los 90 en las últimas tres victorias ante Valencia, Breogán y Murcia.



"Tenemos gente con talento y con presencia física en ataque. EJ Rowland, Chris (Eyenga), Paco (Cruz)... creo que esa velocidad nos viene bien", añadió el director de juego.



El Fuenlabrada ha conseguido con esas tres victorias distanciarse dos triunfos por encima del descenso y ponerse a tres del 'playoff', pero Bellas alertó que en esta competición "está carísimo todo", tanto mantenerse como llegar a la zona de privilegio.



"Parecía que el Breogán estaba muy tocado la semana pasada después de ganarles allí y a continuación vencen en Badalona; el 'Granca' gana claramente al Valencia... Está todo muy apretado, y qué bonito, ¿no? Esperemos no tener que estar más en esa zona de abajo", manifestó.



Aún así, el base recordó que pese al buen momento, no pueden dar la permanencia por conseguida.



"Quedan bastantes jornadas y aún no hemos hecho nada, no nos podemos relajar. Todo está muy apretado y vamos a ver si somos capaces de sacar el próximo partido y seguir yendo hacia arriba", añadió.



Su próximo rival es otro equipo en la pelea por alejarse del descenso, un San Pablo Burgos que tiene una victoria más que en Montakit y al que tratarán de devolverle en su casa la derrota que le infligió en el Fernando Martín en la primera vuelta (80-89).



"Ellos vienen de perder en casa y supongo que habrá sido un palo, por tanto hemos de esperar que quieran levantarse de inmediato contra nosotros. Si ya de por sí el ambiente en Burgos es dificilísimo porque tienen unos aficionados estupendos, pues en esta situación será aún más complicado", anticipó Bellas.



El experimentado base madrileño, que vive su primera temporada en el Fuenlabrada, valoró como muy positiva la "unión" con la afición, con la que coincidieron en el mismo hotel en la victoria en Lugo ante el Cafés Candelas Breogán, y con la que tienen una estrecha relación.



"Yo cuando vengo a los partidos en casa no me dicen 'eh, qué pasa', sino que me dicen 'Tomás, mucha suerte'. Y yo también sé quién me lo está diciendo y cómo se llaman en muchos casos. Está unión es fundamental y muy positiva. Así que les invito a ir a Burgos y que se les oiga en el partido del domingo", reclamó el base del Montakit Fuenlabrada.