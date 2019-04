Tomic: "Ganar los dos primeros partidos en Estambul es nuestro objetivo"

El capitán del Barça Lassa, Ante Tomic, califica la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga frente al Anadolu Efes como "igualada", aunque espera que los azulgranas puedan imponer su juego para "intentar ganar los dos primeros partidos" en Estambul.



Los barcelonistas se miden al Anadolu con el factor pista en contra. Los dos primeros partidos se juegan este miércoles y el próximo viernes en pista turca.



"Será una serie muy equilibrada, ya que en los dos partidos que hemos jugado contra ellos hemos visto varios elementos distintos; muchos tácticos, muchos de ritmo alto y en los últimos partidos de Liga Endesa no hemos pensando mucho en el Efes", insistió el croata.



Tomic considera que las dos últimas victorias del Barça en la Liga Endesa fuera de casa han sido "muy importantes" para ganar confianza ante estos dos próximos compromisos.



"Creo que ambos partidos serán súper difíciles y para nosotros es muy importante estar otra vez en el 'play off' después de varios años fuera de ellos y es una gran oportunidad para llegar a la 'Final Four', pero sabemos que es una serie muy complicada", insistió.



El capitán del Barça reconoció que esta temporada los turcos están "muy, muy bien", especialmente en ataque, ya que cuentan con jugadores "con muchos puntos en sus manos" y su baloncesto tiene "mucho ritmo".



Considera que es un equipo "muy equilibrado", puesto que cuenta con "buenos tiradores" y también con gente "muy fuerte en el juego interior".



Tomic afronta su quinta eliminatoria de cuartos de final como azulgrana y en las cuatro anteriores solo en dos accedió a la Final Four (2012-13 y 2013-14).



El hecho de ser capitán por primera en una eliminatoria no representa para él nada especial. "Mi papel no cambia mucho. Si ganamos la Euroliga, cambia todo, pero en este momento no. Estoy concentrado totalmente en el partido del miércoles y no pensando en que soy el capitán", argumentó.



Recuperar la defensa que el sábado el equipo no mostró en Zaragoza, a pesar de la victoria (86-91) es vital para Tomic porque, en los dos últimos partidos fuera de casa, el equipo de Svetislav Pesic ha sufrido, especialmente en los inicios de partido al ceder muchos puntos en transición.



"Es muy importante tener a un técnico de la experiencia de Pesic en el banquillo, porque él lo ha ganado casi todo y esto es un plus para su equipo", indicó.