Balvin: "Los partidos que juguemos fuera de casa decidirán nuestra temporada"

Las Palmas de Gran Canaria, 17 abr (EFE).- El pívot checo del Herbalife Gran Canaria, Ondrej Balvin, ha dicho a Efe que los encuentros que disputará su conjunto fuera de casa serán los que decidirán la temporada liguera del equipo que dirige Pedro Martínez.



"Deberemos medirnos fuera de la isla con rivales como Estudiantes, Breogán, Obradoiro y Murcia, que tienen el mismo objetivo que nosotros, y necesitamos repetir victorias como la del pasado fin de semana en Fuenlabrada", ha indicado.



En cualquier caso, el próximo compromiso en la Liga Endesa del Gran Canaria será este próximo sábado en su feudo ante el BAXI Manresa.



"Manresa está jugando muy bien los últimos encuentros y los está ganando. Ellos están luchando por meterse al final en el play off y nosotros por mantener la categoría, por lo que no será un partido fácil. En su cancha perdimos y ahora queremos ganar aquí, para devolverles la moneda y mostrarnos fuertes en nuestra casa", ha manifestado.



Balvin considera que la participación del Gran Canaria en la Euroliga ha mermado el rendimiento del conjunto en la competición nacional.



"El equipo perdió fortaleza en la Liga por nuestra participación en la Euroliga, que además era una competición en la que el único jugador de nuestro conjunto que tenía experiencia con este formato era Kim Tillie", ha reconocido.



Asimismo, el experimentado pívot checo es de la opinión de que con la llegada de Pedro Martínez al banquillo insular el Herbalife ha tomado un impulso.



"Pedro nos simplificó el tipo de juego que quiere que realicemos. Él nos pide que cada uno de nosotros hagamos las cosas básicas, e intentamos cumplir al máximo lo que nos ordena. En los últimos partidos, por ejemplo, se ha notado que nuestro equipo ha mejorado mucho en defensa", ha asegurado.



Pese a que aún restan siete compromisos ligueros, la 'torre' checa no quiere mirar mucho más allá del encuentro del sábado ante Manresa.



"Cada partido que nos resta es importante, más allá de si es en nuestra casa o fuera. Ahora debemos centrarnos en el próximo encuentro y pensar en cómo ganarlo. Tengo claro que ante Manresa no necesitamos vencer haciendo nuestro mejor juego, porque al final lo realmente importante es que consigamos la victoria como sea", ha señalado.



Asimismo, Ondrej Balvin ha afirmado que no se ha parado mucho a pensar cuántos triunfos más harán falta para certificar la permanencia.



"Creo que con unas doce victorias podríamos lograr el objetivo, aunque obviamente debemos intentar conseguir el máximo de triunfos y no hacer cálculos, sino ir partido a partido", ha manifestado.



El jugador también se ha referido a la ausencia de pívots que padece el equipo, por las prolongadas lesiones de Anzejs Pasecniks y Luke Fischer.



"Es cierto que estamos limitados en la posición de cinco, pero también tenemos a Jacob (Wiley), que aporta otras cosas, porque con él se puede jugar de una manera más rápida por dentro. En mi caso, ahora me encuentro bien y no me planteo que haya una nueva baja en ese puesto", ha comentado.



Balvin, que cumple su segundo curso en el Gran Canaria, no se ha planteado aún su futuro.



"Ahora mismo no estoy pensando en ello, sino en acabar bien la temporada. Cuando termine ya veremos si el club está interesado en que siga y si llegamos a un acuerdo", ha concluido.