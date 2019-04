115-96: Los Raptors de Toronto eliminan a los Magic de Orlando al ganar el quinto partido

Los Raptors eliminaron hoy a los Magic de Orlando en su serie de la primera ronda de los playoff al derrotar al equipo de Nikola Vucevic y Evan Fournier por 115-96, la cuarta victoria de los de Toronto en cinco partidos. Desde que en el partido inicial en la serie, Magic sorprendió a los Raptors en Toronto al vencer 101-104, el equipo de la ciudad canadiense no ha dado ninguna oportunidad a los de Orlando.

El equipo de los españoles Marc Gasol y Serge Ibaka ha superado a sus contrincantes en todas las estadísticas: puntos, rebotes, asistencias, bloqueos y robos de balón lo que ha permitido que, por cuarto año consecutivo, los Raptors avancen a la segunda ronda de los playoff. Las claves de la comodidad con la que Raptors ha controlado la eliminatoria en cinco partidos han sido la eficacia anotadora, con Kawhi Leonard a la cabeza en este capítulo, y su fuerte presión defensiva, con un Gasol capitaneando este apartado.

Pero también, durante la eliminatoria, los Raptors han exhibido la cantidad de talento de su banquillo. Unos días ha sido Kawhi Leonard quien ha llevado la batuta anotadora. Otros Pascal Siakam o Kyle Lowry o Danny Green. Pero no sólo el cinco inicial de los Raptors es capaz de alternar protagonismo. "No tenemos un cinco inicial, tenemos un siete inicial" declaró hoy Nick Nurse, el entrenador de los Raptors, antes del inicio del partido, para subrayar que entre Serge Ibaka y Norman Powell se pueden hacer fácilmente 30 puntos en un partido."No me gusta decir que Ibaka y Powell son banquillo", ahondó Nurse.

Hoy, aunque Leonard fue una vez más el máximo anotador de su equipo, nadie destacó especialmente en los Raptors que ejecutaron a la perfección el plan diseñado por Nurse y se repartieron a partes iguales el protagonismo. Los Raptors establecieron desde el primer segundo la tónica del partido. Gasol ganó el salto inicial a Vucevic y esa posesión inicial acabó con los dos primeros puntos en el marcador de la mano de Lowry.

De hecho el base de los Raptors anotó los siete primeros puntos de su equipo mientras que Orlando Magic se ahogaba en la inteligente presión del equipo de Toronto. En los tres primeros minutos del partido, los de Orlando sólo fueron capaces de anotar un punto mientras que Toronto contaba 12 en su lado. Cuando el entrenador de Orlando solicitó su primer tiempo, a falta de 7:44 para el final del primer cuarto, el marcador reflejaba un 14-3.

La situación no mejoró para los Magic tras el tiempo muerto. Gasol se decidió a tirar y de forma consecutiva el pívot español anotó siete puntos, tres de ellos con uno de los dos triples que intentó en el cuarto. La presión de los Raptors siguió haciendo mella en el equipo de Orlando que se veía incapaz de anotar en la canasta de los canadienses. A falta de tres minutos para el final del primer cuarto, el marcador reflejaba un 28-7. Y al final del cuarto, con Ibaka, VanFleet y Powell en pista, la diferencia eran 16 puntos, 35-19.

En el segundo cuarto, se repitió la misma tónica: los Raptors presionando en defensa, forzando múltiples errores en los tiradores de Orlando a la vez que en el ataque Lowry, Leonard y Siakam campaban a sus anchas. Al descanso, el marcador reflejaba la diferencia entre uno y otro equipo con un 67-47 y lo que era más grave, sin que Orlando mostrase capacidad de reacción. Al final del tercer periodo, con 99-77, el partido estaba más que decidido, Orlando totalmente entregado y resignado a su suerte.

El cuarto periodo fue un paseo para el equipo de Gasol en los últimos minutos del partido puso en pista un quinteto con los jugadores que normalmente presencian los partidos desde el banquillo: Jodie Meeks, Patrick McCaw, Malcom Miller, Jeremy Lin y Eric Moreland. Incluso con los suplentes, los Raptors acabaron anotando 115 puntos frente a los 96 de Magic con Leonard como máximo anotador con 27 puntos seguido por Siakam con 24. Gasol terminó con 9 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias mientras que Ibaka acumuló 10 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.