Pesic: "El ambiente fue excelente, pero nosotros no jugamos"

Barcelona, 24 abr (EFE).- El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, lamentó la mala actuación de sus jugadores en el tercer partido de la eliminatoria de los cuartos de final de la Euroliga contra el Anadolu Efes (68-102) que, a diferencia de su equipo, jugó un "excelente partido".



"Queríamos ganar el partido, pero esto son los 'play-off'. La atmósfera fue excelente, pero nosotros no jugamos. Una vez más la defensa fue muy mala, no tuvimos agresividad física en este partido. Ante un equipo con un talento ofensivo como este, no puedes jugar así", analizó en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Palau Blaugrana.



El técnico serbio lamentó las pocas faltas que su equipo cometió -once en todo el encuentro- y la ausencia de garra defensiva para frenar a Shane Larkin. "Este jugador hizo 30 puntos y solo fue a la línea de personal tres veces", aseveró.



En este sentido, añadió: "No puedes ganar si no juegas defensivamente, si no estás preparado para competir en defensa. Tenemos que aprender y prepararnos para el próximo partido".



El Barcelona tendrá la opción de empatar la serie (2-1) el próximo viernes en el Palau Blaugrana y forzar el quinto partido, que se jugaría en Estambul.



"El Efes es un gran equipo. Sabemos cómo juegan. No fue nuestra mejor noche. No competimos los duelos directos y tengo la sensación de que jugaron cinco contra cero y no cinco contra cinco. Vamos a esforzarnos y a demostrar que podemos jugar mejor que esta noche", añadió.



Ahora Pesic tiene dos días para "encontrar fuerza mental y física" de sus jugadores, que, según reconoció, están "un poco decepcionados" por su actuación.



Por su parte, el entrenador del Efes, Ergin Ataman, señaló que sus pupilos jugaron un "partido perfecto" en el que, en su opinión, no cometieron errores.



"Necesitamos descansar para analizar este partido e intentar jugar de la misma manera el viernes. Ahora tenemos mucha confianza, pero no creo que el Barcelona deje de luchar", valoró.