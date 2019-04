87-83. El Iberostar Tenerife se complicó en los últimos instantes del choque

La Laguna (Tenerife), 27 abr (EFE).- El Iberostar Tenerife terminó pidiendo la hora en el encuentro de sábado ante el Morabanc Andorra, al que venció por 87-83 en un duelo en el que los tinerfeños fueron ganando hasta de 15 puntos (54-39) antes de llegarse al descanso.



Este triunfo le permite al conjunto insular meterse de lleno en la lucha por las eliminatorias por el título de la Liga ACB, favorecido también por la derrota del tecnyconta Zaragoza frente al Valencia.



Iberostar Tenerife y Morabanc Andorra tuvieron unos primeros diez minutos de tanteo e igualdad, pero ya en los instantes finales de este primer periodo el equipo de Txus Vidorreta empezaría a marcar distancias, liderado por un acertado Luca Staiger que anotaría ocho puntos en los últimos instantes de este primer tramo.



El escolta alemán sería también protagonistas del inicio del segundo cuarto y a su vez del aumento de la diferencia del Iberostar Tenerife sobre su rival. Anotó dos triples más y el grupo insular se pondría en un 34-23, máxima ventaja hasta el momento.



El conjunto canario se estaba gustando en la cancha. Tras controlar el rebote y hacer un buen trabajo defensivo, el equipo empezó a acertar desde fuera. Fue el encuentro en el que empezaron a resurgir los escoltas, ya que tras Staiger, también White aportó sus puntos, lo mismo que Richotti.



Al descanso se llegó con un cómodo 54-39 con un conjunto lagunero como claro dominador del choque y un Andorra, dirigido por Ibón Navarro, que intentaba darle la vuelta al partido, pero sin conseguirlo hasta el momento.



Bajó el nivel de juego en el tercer cuarto. El Iberostar Tenerife se encontraba cómodo en la cancha y no forzaba, mientras que el Morabanc Andorra no le perdía la cara al partido e intentaba que las distancias no se dispararan.



En el último cuarto el conjunto rival dio un paso hacia adelante tanto en defensa como en ataque y se aprovechó de las dudas ofensivas del cuadro local para rebajar las diferencias en el marcador.



Un parcial de 2-10 para el Andorra el marcador se puso en un ajustado 77-71 (min.35) y a partir de ese momento mucha igualdad en el juego, pero que terminó ganando un Iberostar Tenerife más acertado en los lanzamientos en los tiros libres.



- Ficha técnica:



87. Iberostar Tenerife (28+26+17+16). San Miguel (6), Richotti (12), Brussino (8), Abromaitis (8), Iverson (8) -inicial-, Bassas (9), Staiger (14), Beirán (6), Gillet (4), White (6) y Saiz (6).



83. Morabanc Andorra (23+16+20+24). Albicy (14), Ennis (5), Jelinek (17), Shurna (14), Diagne (10) -inicial-, Luz (4), Upshaw (8), Sané (5), Vitali (-) y Jordan (6).



Árbitros: Pérez Pérez, Serrano y Mendoza. Señalaron técnica al entrenador del del Morabanc Andorra, Ibón Navarro, (min.40).



Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 3.906 espectadores, según datos facilitados por el club.



Javier Sotomayor