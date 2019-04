Albert Oliver: "La clave de la permanencia pasa por volver a ganar fuera"

Las Palmas de Gran Canaria, 30 abr (EFE).- El base del Herbalife Gran Canaria, Albert Oliver, ha asegurado que la clave para conseguir la permanencia en la Liga Endesa pasa por volver a ganar fuera de casa, como ya ha hecho su equipo en las dos salidas más recientes ante Fuenlabrada y Estudiantes.



Albert Oliver se ha referido en una comparecencia de prensa al encuentro del próximo domingo en el Gran Canaria Arena ante el líder Barça Lassa.



"Llegaremos en mejor forma al compromiso del domingo ante el Barcelona después de haber vencido nuevamente fuera de casa ante un rival directo como Estudiantes, aunque sabiendo que aún queda Liga y que casi todos los equipos de abajo también han ganado. Por ello, necesitamos jugar bien el domingo y ganar", ha asegurado.



Oliver ha reconocido que resultó difícil vencer en la cancha del Movistar Estudiantes.



"En la primera parte fuimos por debajo, y faltando unos seis minutos para concluir el tercer cuarto seguíamos perdiendo de seis puntos, aunque finalmente logramos darle la vuelta al marcador y conseguir una victoria más o menos amplia, si bien no fue sencilla", ha señalado.



El jugador más veterano del baloncesto de elite nacional cree que la salvación de su conjunto pasa por volver a ser efectivos fuera de la isla, donde el Herbalife se medirá a tres rivales directos.



"La clave de la permanencia pasa por ganar partidos. Está claro que tenemos que mejorar aún más para seguir siendo competitivos y continuar venciendo. Seguramente tendremos que volver a ganar fuera, porque de los cinco partidos que nos restan tres los jugaremos como visitantes y dos en casa", ha resaltado.



En cuanto al rival del próximo domingo a partir de las 18.30 horas (canaria) en el recinto deportivo del barrio de Siete Palmas, el jugador catalán del conjunto isleño es consciente de la dificultad que representa ganar al vigente líder liguero.



"Barcelona viene de perder en Liga, pero también jugará este miércoles Euroliga en Estambul. Es complicado que un equipo como el Barça pierda dos partidos seguidos y será un encuentro difícil, ante un líder que está jugando a un gran nivel, aunque tenemos que pensar en hacer un buen partido, porque quien está abajo somos nosotros", ha manifestado.



Albert Oliver no tiene muy claro si será mejor para los intereses del Gran Canaria que el Barcelona llegue a la isla sin haberse clasificado para la Final Four de la Euroliga.



"No sé si para nosotros será mejor que el Barça llegue aquí tras haber entrado en la Final Four o después de haberse quedado fuera. Ahí no podemos hacer mucho, pero lo que sí prefiero es un Gran Canaria que esté a un buen nivel y que sea competitivo", ha comentado.



Por otro lado, el base ha manifestado que será complicado frenar el poderío interior del Barça.



"Quizás ellos sean el equipo más físico de la Liga, al igual que en Euroliga junto a Fenerbahce, empezando por los bases y siguiendo por los aleros. Tienen a Hanga y a Claver, y sus pívots son muy grandes. Deberemos hacer un juego de equipo para intentar contrarrestar sus virtudes", ha indicado.



En cualquier caso, Oliver confía en que su conjunto pueda plantarle cara al Barça.



"Esperamos compensar nuestra carencia en el juego interior gracias a Anzejs Pasecniks, que ya tendrá más entrenamientos tras su lesión, y ya veremos si está o no disponible Eulis Báez. Tendremos que intentar mejorar como equipo y, sobre todo, en defensa", ha concluido.