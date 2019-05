Durant defiende a Harden y califica su estilo de "inteligente" y sin trampas

Oakland (EE.UU.), 30 abr (EFE).- El alero estrella de los Warriors de Golden State, Kevin Durant, ha salido en defensa de las críticas surgidas en torno al estilo de juego de su excompañero con los Thunder de Oklahoma City, James Harden, ahora la figura de los Rockets de Houston al que definió como "inteligente" y sin trampas.



"No diría que tiene una ventaja", declaró Durant después de los tiros a canasta que realizó este martes antes que se dispute el segundo partido de la serie de semifinal que juegan ambos equipos en la Conferencia Oeste.



"Creo que todos, una vez que entran en la pintura tratan de usar pequeños trucos para intentar tirar a canasta y no creo que lo que hace Harden sea diferente de lo que hacemos el resto", valoró Durant.



La estrella de los Warriors, decisivo en los últimos tres partidos con su equipo, admitió que cada jugar llega al límite de lo permitido por el reglamento, pero nunca se piensa en burlarlo.



"No diría que encontró una manera de burlar las reglas. No diría eso. Solo creo que su estilo puede que no sea lo que a todos les gusta ver, pero ha sido efectivo. Y no creo que haya estado engañando a nadie, en absoluto", subrayó Durant.



Después del Primer Partido de la eliminatoria que ganaron los Warriors por 104-100, se ha abierto una gran discusión dentro del mundo de la NBA, si Harden tiene la habilidad de forzar un contacto con el defensor para que le señalen falta personal a la hora de saltar hacia adelante en los tiros a canasta.



El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, fue uno de los que dejó esa interrogante en el aire cuando el lunes habló durante la conferencia de prensa regular que tuvo con los periodistas.



Sin embargo, aunque Durant entiende que la conversación en torno a la serie se ha visto envuelta en preguntas sobre el estilo de Harden y el arbitraje, descartó la idea de que su excompañero rompiese las reglas del juego.



"No creo que él haga eso", reiteró Durant. "Creo que juega dentro de lo establecido, de las reglas, nunca violarlas", valoró Durant. "También pienso que los árbitros no van a ser perfectos en todo el partido, al igual que los jugadores".



Durant considera que sería mucho más positivo el tratar de hablar menos de lo que hacen los árbitros y destacar las grandes aportaciones que hacen al espectáculo deportivo jugadores como Harden.



"Profesionales como Harden aportan algo diferente en cada partido y es una diversión el verlo actuar en el campo", subrayó Durant.



El centro de atención en la señalización de las faltas se intensificará en el Segundo Partido, ya que uno de los árbitros será Scott Foster, un veterano de 25 temporadas en la NBA, pero que ha sido el verdugo permanente con los Rockets, quienes no han podido ganar ninguno de los últimos siete partidos en los que ha trabajado.



Harden fue el que oficialmente el pasado 21 de febrero, tras el arbitraje que los Rockets sufrieron con Foster en el partido ante Los Ángeles Lakers, que remontaron una desventaja de 19 puntos en el cuarto periodo, pidió que no debería arbitrar más partidos del equipo de Houston.



"Creo que ambos equipos intentarán jugar su mejor partido esta noche", comentó Durant. "Los árbitros van a tratar de hacer lo mejor que puedan su trabajo. Eso es todo lo que podemos pedir para seguir adelante, mientras que la serie estará dominada por lo que aportemos ambos equipos en el campo".



Durant, quien conoce a Harden desde que jugaron juntos con los Thunder, lo definió y defendió como un profesional excepcional de un gran talento.



"Siempre ha sido inteligente para meterse en la pintura y ejercer presión sobre la defensa", destacó Durant. "Algo que los Warriors esperamos ver en el Segundo Partido. Solo quiero tratar de estar delante de él tanto como sea posible para impedirlo".



Durant también dijo que lo conoce muy bien desde que estaban en la primera y por lo tanto no tienen ningún secreto de como tiran ambos a canasta, pero la clave estará en hacer el mejor trabajo con relación a todos los rivales.



"Así que no es solo James (Harden), son todos los demás jugadores con los que tenemos que tener la técnica adecuada, saber cómo puedes evitar que cuando se hayan elevado para tirar a canasta se lo hagas lo más difícil posible, sin importar quién lo hace".