Martínez: "Dando nuestro máximo podremos tener alguna opción ante el Barça"

Las Palmas de Gran Canaria, 3 may (EFE).- El entrenador del Herbalife, Pedro Martínez, considera que si su equipo ofrece "el máximo" puede tener alguna opción de vencer este domingo en el Gran Canaria Arena al Barcelona Lassa, en partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga Endesa.

"Sabemos que nos vamos a encontrar con grandes dificultades ante el Barça, aunque intentaremos jugar un buen partido, con el convencimiento de que si damos nuestro máximo podremos tener alguna opción", ha comentado el técnico en rueda de prensa.

Pedro Martínez también se ha referido al hecho de que el conjunto azulgrana deba enfrentarse esta misma noche a Baskonia en partido liguero y cómo llegaría a la isla tras una derrota, que sería la tercera que sufre en los últimos días entre Liga y Euroliga.

"Me da igual que llegue aquí tras ganar o perder hoy. Ellos están en la lucha de ser primeros en la Liga, y nosotros debemos ganar porque lo necesitamos. El Barça no nos va a regalar nada, porque vendrá a tope y tendremos que pensar que para nosotros es un partido muy importante", ha asegurado.

El técnico del Gran Canaria también se ha referido al ala-pívot dominicano Eulis Báez, quien vuelve a estar metido en la dinámica del grupo tras superar una prolongada lesión en uno de sus gemelos.

"Eulis tiene el alta médica desde esta semana, lo que quiere decir que su lesión está superada, pero lleva más de dos meses sin jugar ni entrenar. Tenemos 13 jugadores, y ya veremos si entra o no entre los convocados, porque debe tener una progresión. No debemos forzarle y que eso nos impida que esté en los siguientes partidos", ha manifestado.

Martínez ha reconocido que no ha hecho números sobre cuántas victorias necesitará su equipo para eludir el descenso.

"No he hecho cuentas, aunque está claro que no necesitaremos ganar los cinco partidos que nos restan para salvarnos. No hay que pensar en vencer para conseguir el objetivo, sino para hacer las cosas bien hechas, empezando por el domingo. Si luego no ganamos porque el rival es mejor, se le felicitará como ocurrió ante Manresa", ha apuntado.

Por otra parte, el entrenador del conjunto insular ha desvelado la hoja de ruta que está siguiendo su equipo.

"Ahora mismo, aparte de intentar mejorar día a día tanto individual como colectivamente, esta semana hemos intentado incorporar y mejorar física, técnica y tácticamente a Pasecniks y a Báez, que están metiéndose en la dinámica del equipo (al salir de sendas lesiones)", ha señalado.

Pedro Martínez también se ha referido a las posibles claves para imponerse al vigente líder de la Liga Endesa, entre las que ha citado el apoyo de la afición.

"Nos mediremos a un conjunto que tiene una plantilla muy larga, por lo que deberemos estar pendientes de llegar a nuestro máximo. La victoria pasará por defender, rebotear y por tener un poquito de suerte, y por que ellos no tengan un buen día, porque tienen muchos jugadores capaces de anotar gracias a su talento", ha dicho.