Gentile jugará contra el Madrid: "No soy el salvador"

Gentile jugará contra el Madrid: "No soy el salvador"

Madrid, 8 may (EFE).- Alessandro Gentile, jugador del Movistar Estudiantes, regresará a las pistas tras un mes alejado de ellas por lesión y lo hará en el derbi ante el Real Madrid, aunque afirmó que no era "el salvador".



"No estoy al cien por cien, pero si mejor. Estoy para jugar. Creo que ahora todos los partidos son muy importante para nosotros y empezamos contra el Real Madrid", dijo Gentile.



Al alero italiano se le preguntó si había forzado su regreso por la situación del equipo. "Llevo sin jugar un mes y es normal no estar al cien por cien, pero quiero ayudar al equipo", comentó.



La primera final, de las cuatro que tiene el Estudiantes, es nada menos que ante el Real Madrid.



"Todos los partidos son fundamentales ahora y no tenemos que mirar mucho al rival y sí lo que tenemos que hacer nosotros", afirmó.



A Gentile se le preguntó si se sentía el salvador del equipo.



"No soy el salvador. El baloncesto es un deporte de equipo y todos son importantes. El equipo es lo importante. No se si me han echado de menos, habría que preguntarles a los demás jugadores", apuntó.



Según el jugador, ahora tienen "la oportunidad" de cambiar todo y evitar problemas.



"Es un momento difícil y sabemos que nos quedan tres semanas difíciles y ahora tenemos la oportunidad de cambiar eso. Estamos entrenando bien y tenemos a Darío (Brizuela) con problemas pero el equipo se ha preparado muy bien para el partido", subrayó.



Respecto a las opciones del Estudiantes de mantenerse entre los mejores, el alero aseguró que van "a luchar por la salvación".



"Vamos a dar todo lo que tenemos y a luchar. El Real Madrid es uno de los mejores de Europa, pero es baloncesto y comenzamos 0-0", finalizó Alessandro Gentile.