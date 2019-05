Willy Hernangómez: ´Quiero darlo todo por la selección´

Madrid, 9 may (EFE).- Willy Hernangómez, pívot de los Charlotte Hornets en la NBA, expresó su deseo de "darlo todo por la selección" de cara al Mundial que se disputará en China, del 31 de agosto al 15 de septiembre, y que servirá de clasificación para los JJOO de Tokio 2020.



"Siempre que he tenido la oportunidad de ir a la selección lo he hecho. Me fastidió el año pasado no haber podido ir a las ventanas en verano. Hay una gran oportunidad de jugar un Mundial y hacer algo grande y clasificarnos para los Juegos Olímpicos. Tengo muchas ganas de ir", dijo a EFE Willy Hernangómez.



Con el seleccionador español en el cuerpo técnico de Toronto Raptors, las oportunidades de hablar al respecto han sido varias a lo largo de la temporada.



"Hemos tenido bastantes ocasiones de poder hablar y fijar objetivos. Va a ser un verano en el que muchos jugadores lleguemos sin haber estado en las ventanas, los de Euroliga y NBA, y jugadores que sí han estado y se lo merecen como premio. La mentalidad es llegar, luchar y ganarse un puesto. Quiero darlo todo por la selección", resaltó el pívot.



El objetivo lo tiene claro el internacional español.



"El objetivo es ganar medalla, a ser posible la más bonita, y clasificarnos para los Juegos Olímpicos. Tenemos que ser de los primeros equipos europeos para en 2020 poder jugar en Tokio", finalizó Willy Hernangómez.