Justiz: Si ganamos a Gran Canaria, prácticamente sellaríamos pase a playoffs

Zaragoza, 14 may (EFE).- Javier Justiz, jugador del Tecnyconta Zaragoza, ha señalado que si su equipo consigue ganar el próximo partido de Liga que le enfrentará al Herbalife Gran Canaria en terreno insular sellaría "prácticamente" su presencia en las eliminatorias por el título.

"Va a ser muy difícil porque es un equipo que ha jugado en Europa, tiene una plantilla larga y juega en casa. Eso lo hará más difícil pero si salimos con la misma mentalidad que en los últimos encuentros será bueno. Debemos tratar de darlo todo y llevarnos la victoria para sellar el pase al playoff", ha apostillado en rueda de prensa el jugador cubano.

El pívot ha explicado que en la plantilla del conjunto aragonés no hacen cuentas y que solo piensan en ganar el siguiente enfrentamiento como han hecho durante toda la temporada, aunque ha matizado que en caso de no ganar todavía tendrían una última oportunidad en el cierre de la campaña contra el Baxi Manresa, partido que ha calificado como "fundamental" en caso de no ganar en las Canarias.

"Anímicamente y mentalmente el equipo está bastante bien por el tramo final que hemos tenido. Sabíamos que era bastante difícil y ahora nos quedan dos partidos que también serán complicados. A pesar de que el Gran Canaria no está llevando una buena temporada tiene un gran equipo y además juega en casa", ha destacado.

Igualmente ha resaltado que el conjunto maño no tiene ninguna presión por intentar alcanzar las eliminatorias por el título porque a principio de campaña el objetivo era luchar por no descender, algo que quedó atrás hace bastantes partidos.

"Presión no hay porque a principio de campaña no pensábamos estar en la posición en la que nos encontramos ahora. El equipo está contento y esperamos que el próximo partido sea la clave para sacarlo y conseguir así el sueño que tanto quiere la gente y si no es contra el Gran Canaria habrá que esperar al último en el que también daremos todo para intentar cumplir ese sueño", ha apuntado.

El jugador nacido en Santiago de Cuba considera que a pesar de que en la última jornada liguera el Tecnyconta Zaragoza cayó derrotado contra el líder, el Real Madrid, se completó un partido "bastante bueno".

"El Real Madrid es un equipo que hay que jugarle con muy pocos errores porque cuenta con jugadores con mucha experiencia y mucho talento y si te despistas un minuto se te van en el marcador. Tavares saca mucha diferencia en defensa, aporta mucho y es difícil atacarles. Hubo un momento en el partido en el que no sabíamos cómo atacarles.Aún así fue un partido bastante bueno en el que hasta los últimos cinco minutos se sintieron presionados, aunque al final demostraron que por algo están primeros en la Liga y que van a jugar la Final Four", ha analizado.

El jugador caribeño considera que la temporada de su debut en la máxima competición española ha sido "bastante buena" porque se la toma como si fuera de adaptación.

"Me he encontrado bastante bien principalmente en la parte final porque a mitad de temporada tuve unos bajones que eran más bien mentales pero ahora, al final, me siento bastante contento y bastante bien y espero cerrar la temporada así y empezar la próxima mucho mejor".

El nivel de la competición española no ha cogido por sorpresa al 'doble cero' del conjunto 'rojillo' ya que ha comentado que sabía a lo que se iba a enfrentar cuando llegó pero ha añadido que tiene que "seguir trabajando y no aflojar nunca".