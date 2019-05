Nocioni: Apoyo al Madrid; si hubiera estado el Baskonia habría sido una putada

Vitoria (España), 15 may (EFE).- El exjugador Andrés Nocioni dijo que en la 'Final Four' de la Euroliga en Vitoria apoyará "al Real Madrid" y que si llega a clasificarse el Baskonia "habría sido realmente una putada" para él, ya que tiene "ese cariño especial por los dos equipos" porque los sintió y les entregó todo lo que pudo.



En una entrevista con Efe, el argentino avisó de que "la Final Four es a cara de perro, es una competición muy dura y muy exigente", y apuntó que "va a ser muy difícil para el Madrid", aunque eso es lo divertido" de este torneo.



El santafesino se mostró "feliz de estar de vuelta en Vitoria", pues admitió que es su "segunda casa", al haber sido "la ciudad y el lugar que le vio crecer como jugador, como persona y como profesional".



"Me dio la gran oportunidad de pisar Europa y ser una plataforma", indicó el "Chapu", que rememoró que cuando se enteró de que la capital vasca iba a ser sede de la fase final de la Euroliga sintió "una alegría inevitable" y calificó como "admirable" el trabajo del Baskonia para conseguir la organización de este evento, a pesar de que "siempre se buscan capitales europeas importantes, lugares trascendentales o lugares con mucha gente".



"Que se haya elegido Vitoria demuestra una gestión de trabajo de Josean Querejeta y el Baskonia grandiosa, no tiene otra palabra", expresó el exjugador azulgrana, que incidió en que la entidad baskonista ha logrado "algo sumamente importante para Vitoria que va a traer mucha gente a conocer una ciudad encantadora y tan linda para poder visitar".



Nocioni evocó sus momentos en la escuadra vitoriana, aunque lamentó que no tuvo "el placer de poder jugar una 'Final Four'", algo que le hubiera encantado, pero "quedó pendiente".



Sin embargo, el "Chapu" logró levantar el título con el Real Madrid en 2015 y además fue nombrado MVP de la final que venció el conjunto blanco al Olympiacos.



"Fue raro ser nombrado MVP porque iba con otro rol, sabía que el Real Madrid me quería por la personalidad y el carácter y conseguí algo que no me esperaba", asumió el alero, que antes de regresar a la ACB, jugó ocho temporadas en la NBA.



"Pensaba que podrían elegir a Carroll o Ayón porque habían jugado muy bien, pero fue una gran sorpresa y una gran satisfacción personal", destacó uno de los jugadores más importantes de la Generación Dorada de la selección argentina de baloncesto, que hace unos meses presentó su biografía escrita por el periodista Fabián García y que firmó en Vitoria en un acto al que se presentó por sorpresa su compañero y amigo Pablo Prigioni.



"Lo bueno es que con esto pude ordenar mucho mis recuerdos", manifestó, y se mostró "muy feliz y agradecido" por la acogida de un libro escrito con la idea de "contar una historia que sirva a un joven que se inicia en el baloncesto".



Preguntado por algún pasaje de su biografía, no dudo en afirmar que "es muy divertida la parte en la que se habla de Dusko Ivanovic", que entrenó al "Chapu" en su etapa baskonista.



"Teníamos una guerra con él, pero desde el respeto", relató Nocioni, que se "retaba" con Ivanovic en cada entrenamiento o le bajaba a la tierra cuando éste completaba un gran partido.



A pesar de los encontronazos que tuvo con el montenegrino, Nocioni le tiene "un cariño especial" porque "más que un entrenador, ha sido un padre" y le ha enseñado "muchas cosas".



"Más que entrenar, a las mañanas salíamos a conocer lugares importantes de Europa, con lo que demostraba (Ivanovic) que no solo trataba de enseñarte en el 'basket', también lo que es la vida y la cultura", ensalzó.