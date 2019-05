Jacob Wiley: "Habrá que igualar la intensidad y ganas de vencer de Zaragoza"

Las Palmas de Gran Canaria, 16 may (EFE).- El ala-pívot norteamericano del Herbalife Gran Canaria Jacob Wiley ha dicho que su equipo deberá igualar en intensidad y ganas de vencer al Tecnyconta Zaragoza el próximo domingo, en el último encuentro de la Liga Endesa 2018-2019 que disputará en su feudo el equipo insular.



"Ellos se están jugando el playoff y realizan un juego muy duro, con mucho talento y, si no lo igualamos, estaremos perdidos. Además, tienen un jugador como Okoye que es de los mejores de la Liga", ha destacado este jueves en rueda de prensa.



Jacob Wiley ha revelado que cuando se incorporó al Gran Canaria, bien avanzada la temporada, vino con la mentalidad de ayudar.



"No sabía que iba a jugar de titular, ni mucho menos que disputaría tantos minutos, pero creo que todo el grupo nos dimos cuenta de la delicada situación en la que estábamos y nos unimos para salir adelante. Hemos mejorado gracias al trabajo del grupo y no solo al mío", ha reconocido.



El Herbalife Gran Canaria afrontará el choque del domingo en el Gran Canaria Arena, penúltimo de la presente competición liguera, con la tranquilidad que supone tener la permanencia asegurada.



"Logramos dos victorias importantes en estos dos pasados encuentros fuera de casa (Obradoiro y Breogán), frente a conjuntos que también necesitaban el triunfo, lo cual tiene un gran mérito. Nuestro esfuerzo ha sido clave y, pese a salvar la categoría, también queremos ganar los dos partidos que nos restan para concluir la temporada", ha señalado.



El ala-pívot del conjunto isleño prevé un choque muy disputado ante Tecnyconta Zaragoza.



"Será un gran partido ante un Zaragoza se está jugando entrar en las eliminatorias por el título y que tiene un gran equipo, aunque queremos superarlo sí o sí", ha manifestado.



El jugador americano también ha hablado de las posibilidades que tiene de permanecer la próxima temporada en el Gran Canaria.



"Ahora mismo se está en negociaciones para tratar de mi futuro, pero no es algo en lo que haya estado pensando por lo mucho que se estaba jugando el equipo. Una vez acabe la temporada ya me centraré al cien por cien en ello. Como profesional que soy, tendré que escuchar las ofertas y luego tomar la mejor decisión", ha asegurado.



Asimismo, Wiley ha resaltado la figura de su técnico, el barcelonés Pedro Martínez.



"Pedro ha sido clave para mí. Es uno de los mejores entrenadores que he tenido y nos ha aportado un gen competitivo y ganador. Hemos jugado con él de una manera inteligente y ha sido una bendición que haya venido a Gran Canaria", ha revelado.



Sobre la aportación que ha realizado al conjunto grancanario, Wiley ha destacado que la forma de desenvolverse del equipo le ha ayudado bastante a la hora de realizar su juego.



"Me han dado libertad en la cancha para ser yo mismo, lo cual me ha ayudado. Sigo mejorando cada día, no sé si he realizado aquí mejor baloncesto y eso habrá que valorarlo más adelante. Nunca pensé en mejorar mis estadísticas, sino en aportarle energía al conjunto", ha subrayado.