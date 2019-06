Los Warriors confirman la baja de Durant y son optimistas con Thompson

Los Warriors de Golden State completaron su primer entrenamiento en el Oracle Arena de Oakland de cara al Tercer Partido de las Finales de la NBA que se va a disputar mañana, miércoles, ante los Raptors de Toronto y en el que seguirá de baja el alero Kevin Durant.

Mientras que existe optimismo de que el escolta Klay Thompson, que se lesionó en el cuarto periodo del segundo partido disputado el domingo en el Scotiabank Arena de Toronto, aunque la decisión final no se conocerá horas antes de que se inicie el encuentro, existe optimismo de que esté en el cinco inicial.

Al menos eso fue lo que expresaron esta tarde el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, y Thompson, quienes se mostraron optimistas en cuanto a su participación en el próximo partido que coloque a uno de los dos equipos con la ventaja parcial en la serie que se encuentra empatada (1-1) y se decidirá al mejor de siete.

"Kevin (Durant) se va a quedar solo en la pista después que concluyamos el entrenamiento, pero estuvo con nosotros en la sesión de vídeo y recibir más tratamiento por parte de los fisioterapeutas", explicó Kerr. "Es seguro que no jugará en el Tercer Partido, pero mejora y actualizaremos su evolución". Kerr ya había adelantado antes del Segundo Partido, que se jugó el domingo, que Durant podría entrenar una sola vez y luego ya volvería con el equipo.

Después de que el miércoles se juegue el Tercer Partido, ambos equipos entrenaran en jueves y el viernes está programado el Cuarto de la serie al mejor de siete. Más optimismo genera la lesión del tirón muscular que sufre Thompson en su pierna izquierda que le obligó a dejar el campo en el cuarto periodo del Segundo Partido que al final, los Warriors, ganaron a domicilio por 104-109.

"Mi posición es que tenemos que esperar a ver como evoluciona en las próximas 24 horas y aunque soy optimista, será una decisión de antes del partido", comentó Kerr. "Todos conocemos la manera como Klay (Thompson) actúa ante este tipo de situaciones, nunca deja tirado al equipo y se sacrifica como el que más".

Thompson, quien acabó el partido del domingo como máximo encestador al conseguir 25 puntos antes de lesionarse, también es optimista y aunque entiende que tiene que esperar a ver como evoluciona, su sentimiento es que estará listo.

"Será una decisión cuando llegue el momento de saltar a la pista", comentó Thompson. "Pero para mí, personalmente, sería difícil no verme jugar. Espero que mañana me sienta mucho mejor y que sea una buena opción de cara a ayudar al equipo". Pero tanto Kerr como Thompson reiteraron que el dolor no será impedimento para jugar, si se los fisioterapeutas advierten que puede haber riesgo de que se rompa por completo y no pueda luego jugar el resto de las Finales de la NBA.

"El equipo médico y de preparadores físicos serán los que decidan de cara a ver si es mejor salir a jugar en el Tercer Partido o esperar al Cuarto", subrayó Thompson.

Quien no podrá estar con el equipo por lo que resta de las Finales es el pívot Kevin Looney, lesionado en el Segundo Partido con una fractura del primer cartílago costal en el lado derecho de la caja torácica. El cartílago costal conecta el esternón a las costillas y es una lesión que requiere tiempo y descanso para que pueda darse una buena soldadura de huesos.

Sin Looney, toda una garantía en el banquillo de los Warriors, que daba descanso a los hombres altos titulares, Kerr tendrá que ser más dependiente del pívot DeMarcus Cousins, quien tuvo una destacada actuación en el Segundo Partido, el primero que disputaba desde que se lesionó el pasado 18 de abril al inicio de los playoffs.

"Lo siento por Looney, porque su aportación ha sido muy importante para nosotros durante toda la temporada", comentó Kerr. "Pero tenemos que centrarnos en los jugadores que hay disponibles en el banquillo y que también están listos en cada partido de dar todo su apoyo".

Mientras que el último frente de lesiones de los Warriors, es el veterano escolta Andre Iguodala, el héroe del segundo partido que anotó el triple decisivo que aseguró la victoria, y que sigue sin estar completamente recuperado con las molestias que sufre en la pantorrilla izquierda.

"Estos dos días de descanso, aunque hayamos entrenado de nuevo, ha sido especialmente beneficioso para Andre (Iguodala), que poco a poco también va superando las molestias y a medida que pasan las horas se siente más fuerte y confiado", agregó Kerr.