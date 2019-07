De Miguel: "Pau Gasol es un extraterrestre, es difícil llegar a su nivel"

Iñaki de Miguel tuvo una dilatada trayectoria profesional como jugador de baloncesto, deporte al que espera seguir ligado en un futuro como entrenador. Desde fuera ve cómo ha evolucionado los últimos años, que han coincidido con una generación irrepetible liderada por Pau Gasol, un "extraterrestre" y cuyo nivel es "muy difícil" de alcanzar.

Pese a sus 2,05 metros de altura, Iñaki de Miguel (Madrid, 1973), que jugó en equipos como Estudiantes, Unicaja Málaga y Olympiacos griego, se maneja bien en la bicicleta. Ahora se encuentra con un reto solidario en la Pilgrim Race, la carrera ciclista que une Madrid con Santiago de Compostela y desde la que atiende a EFE para hablar de baloncesto.

P: ¿Cómo se ve el baloncesto sin estar en la pista?

R: Se vive con pasión y a veces con cierta envidia, como cuando llega la Copa del Rey o los playoff. Sigo mucho la ACB, la Euroliga y quiero seguir vinculado al baloncesto.

P: ¿Va a seguir el Mundial de China?

R: Por supuesto. Les animaré desde España.

P: ¿Qué espera de la selección española?

R: Este equipo ha demostrado que, a pesar de las bajas, puede optar, no sé si al oro, pero sí llegar lejos. Hay que plantearse llegar lo más lejos posible para luego ver donde te quedas. Es una selección muy competitiva. Sergio Scariolo siempre da con la tecla para dar lo mejor de todos y tenemos puestas muchas esperanzas en conseguir medalla.

P: ¿Ve a Pau Gasol llegando a Tokio?

R: Si se lo propone seguro que sí. Es un extraterrestre. Va a cumplir 40 años en 2020 y es complicado llegar a su nivel físico y competitivo. Sería una suerte que llegara para todos nosotros.

P: ¿Ha superado Marc a Pau?

R: Es complicado. A día de hoy Marc está a otro nivel por razones obvias de edad, pero son dos grandes jugadores de la NBA. Ahora Marc es más dominante por edad, pero la carrera de los dos es envidiable y un orgullo para nosotros.

P: ¿Qué jugador le gusta de los que ve actualmente?

R: No me tengo que ir muy lejos. Me encanta ver al Real Madrid y me encanta cuando sale Felipe Reyes. Cada vez sale menos minutos, va teniendo una edad, pero sigue compitiendo al más alto nivel. Me encanta su trabajo, lo que aporta al equipo y su humildad. No hay que irse a grandes súper estrellas, que a mi también me gustan, pero Felipe ha dado y sigue dando mucho al baloncesto.

P: Su generación, la de los nacidos en los setenta, no llegó a abrirse camino en la NBA. ¿Por qué pasó?

R: Siempre tiene que haber alguien que abra las puertas y cuando Pau empezó lo hizo. Eso no quiere decir que sea fácil, porque la de los últimos años es una generación que ha sido muy buena. Esa invasión en la NBA no se había visto nunca y siempre hay un pionero que da a conocer que el baloncesto español tiene mucho que decir.

P: En su etapa de jugador estuvo en Grecia. ¿Le hubiera gustado jugar en Estados Unidos?

R: Nunca me lo planteé. Humildemente nunca pensé que pudiera jugar en la NBA y no me surgió la posibilidad, pero tampoco jamás me planteé, cuando estaba en Estudiantes, que podría jugar en Grecia y estuve en Olympiacos. Después de un Europeo surgió la oportunidad y tomé la decisión de irme. ¿La NBA? ¿A quién no le gustaría? Juan Carlos Navarro se fue un año, probó y decidió volver.

P: ¿Cómo sigue vinculado al baloncesto?

R: Tengo el título de entrenador superior y me estoy formando, porque el título o haber jugado diecinueve años de profesional no te capacita para dirigir un equipo. Estoy en proceso de formación y me gustaría dar el salto a un equipo profesional como ayudante, que es el paso natural, en mi caso. Quiero aprender de un primer entrenador y luego, ¿quién sabe?

P: ¿Le ilusiona o lo ve cercano?

R: Me ilusiona, pero las cosas no surgen a veces cuando uno quiere. Hay que estar preparado por si un día me llega la oportunidad de volver al baloncesto profesional, que a veces lo echo un poco de menos.

P: ¿Qué le parece Pablo Laso de entrenador?

R: Ha entrado en una dinámica, como la selección, que parece que no ganar es un fracaso. Me parece increíble lo que está haciendo con el Real Madrid, lleva muchísimos títulos, siempre está al máximo nivel y está haciendo un gran trabajo. Ha sabido construir una base muy importante de jugadores nacionales y a pesar de las bajas que ha tenido ha sabido mantener el bloque con extranjeros muy implicados y un cuerpo técnico que trabaja perfectamente.

P: Ahora finaliza otro reto personal, pero en ciclismo. ¿Qué le ha animado a participar en la Pilgrim Race?

R: Formo parte del equipo 'Freno al ictus', que es una iniciativa que nace en 2015, cuando Julio Agredano me vino a contar su reto. Sufrió un ictus con 39 años, la bicicleta le ayudó a recuperar prácticamente la normalidad y se propuso hacer la Titan Desert. Me pidió ayuda y yo le ofrecí dar visibilidad a su causa. Después de esa carrera vinieron otras que han desembocado en la Pilgrim.

P: ¿Desde cuando tiene relación con la bicicleta?

R: La bicicleta la usaba muy poco antes, pero a partir de conocer a Julio Agredano es cuando me he enganchado. La rodilla la tengo bastante fastidiada después de toda mi carrera y hacer deporte de impacto me duele mucho, así que la bicicleta me permite practicarlo sin dolores.