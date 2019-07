Nike ficha para su línea Jordan a la nueva estrella de la NBA Zion Williamson

Nueva York, 23 jul (EFE).- La compañía Nike anunció este martes el fichaje para su línea deportiva Jordan de la nueva estrella del baloncesto americano, Zion Williamson, que el pasado junio fue seleccionado en primer lugar en el "Draft" de la NBA.



El joven de 19 años, al que los medios destacan como sucesor de LeBron James, se suma así a una "familia" más de cincuenta atletas de diferentes disciplinas para vestir con la marca del famoso exjugador Michael Jordan.



"Me siento increíblemente afortunado de ser parte de la familia de la marca Jordan. Desde que era un niño, he soñado con llegar a la liga y tener el mismo impacto en los partidos que tenía Michael Jordan y que continúa teniendo hoy en día", expresó en un comunicado el jugador de los New Orleans Pelicans.



Para Jordan, "la determinación increíble de Zion, su carácter y su juego son inspiradores", dijo en la misma nota, asegurando que el jugador es una "parte esencial" del nuevo talento de la marca de cara al futuro.



Este contrato supone también que Nike firme una tregua con el jugador, después de que el pasado febrero Williamson sufriera una lesión por una zapatilla de la compañía.



Cuando solo llevaba 33 segundos en la pista en un partido de la Universidad de Duke contra Carolina del Norte, la suela de la deportiva Nike del jugador se rompió, provocándole una espectacular lesión de rodilla.



Los inversores de Wall Street castigaron a Nike, cuestionando la seguridad de sus productos, y al día siguiente se deslizó en bolsa, un reproche por la posibilidad de haber acabado con la carrera de la joven promesa del baloncesto universitario.



Williamson, estudiante de primer año con un promedio de 22 puntos por partido, se recuperó, milagrosamente, y con la mirada puesta ahora en la nueva temporada con su equipo.



Para ello tuvo que dejar la Universidad de Duke, algo que atrajo a numerosas marcas de ropa deportiva.



Según la cadena CNBC, numerosos analistas han señalado que este contrato podría haber sido el mayor desde el que esta misma compañía, Nike, firmó con LeBron James.