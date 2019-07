Galán, un pívot que dejó su casa con 13 años y volvió con una medalla europea

Mérida, 25 jul (EFE).- Con solo 13 años, Alejandro Galán salió de su pueblo natal (Calamonte, Badajoz) para seguir formándose y aspirar a más en el baloncesto, su pasión. Ahora, con 19 años, regresa a sus orígenes con la medalla de plata del Eurobasket sub20 y a pocas semanas de disputar la LEB Oro con el HLA Alicante.



En una entrevista concedida a EFE en su casa natal, ubicada en una pequeña plaza de un pueblo de poco más de 6.000 habitantes, Galán ha analizado su progresión personal y deportiva, su reciente participación en el Eurobasket y la actualidad tanto del equipo alicantino como de la selección nacional absoluta.



De familia humilde, el extremeño se muestra así, humilde, y tiene palabras de agradecimiento hacia sus padres, Pedro y Pilar, quienes le dejaron partir con 13 años de edad hacia Badalona para enrolarse en las filas del Joventut.



"Siempre me han dejado buscar mis metas y no muchos padres son capaces de dejar que su hijo se marche muy lejos de la tierra. Lo pasaron muy mal... soy hijo único. Además, no había muchos recursos económicos para que vivieran a visitarme" todos los meses.



Su recorrido, salvando, de momento, las distancias, es muy similar a la de su paisano extremeño José Manuel Calderón. También con 13 años, el de Villanueva de la Serena (Badajoz), se fue a Vitoria, pasó por las categorías inferiores de la selección española y se enroló en el Lucentum Alicante, equipó con el que debutó en la LEB y en la ACB.



"Para cualquier extremeño que siga el baloncesto, Calderón es un referente. De Villanueva a la NBA. Ahí es nada, es una locura, pero esas locuras sólo se logran con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio", tres valores y actitudes con las que comulga Alejandro Galán.



Tanto su padre, de dos metros de altura, como su madre, con algo más de 1,80 metros, le inculcaron la cultura del esfuerzo, pero sobre todo "la del respeto". "Uno siempre debe valorar a sus compañeros y ser humilde, pero sobre todo máximo respeto a quienes te rodean sobre la cancha, en el banquillo y en la vida en general", reitera el calamonteño.



Tras lograr el ascenso a la LEB Oro, Galán fue renovado por la directiva alicantina y el "ok" del entrenador, Pedro Rivero, para quien también tiene elogios. "Se ha portado muy bien conmigo y ambos confiamos el uno en el otro", agrega.



La confianza de Rivero en Galán se la devolvió el extremeño en las canchas a lo largo de la pasada temporada. Al margen de ascender a la LEB Oro, el equipo alicantino se proclamó campeón de la Copa en su categoría y Galán fue elegido MVP del partido.



"Se presenta una campaña ilusionante que pinta muy bien, con varias renovaciones y la llegada, de momento, de Pedro Llompart al equipo, quien nos aportará mucho", apunta Galán, quien, no obstante, advierte, que "no será el camino de rosas del año pasado". "Vamos a sufrir más", asegura.



Con 36 puntos, 26 rebotes y 104 minutos jugados, aunque reconoce que no mira muchos estadísticas, el extremeño se ha colgado la medalla de plata del Eurobasket. "Mi reto personal era que el equipo ganara, pero se nos escapó el oro en la final. Posiblemente, nos cuesta ahora darle valor al subcampeonato, pero el tiempo se lo dará".



Galán se muestra optimista con la selección absoluta de cara al Mundial de China a pesar de las ausencia de Pau Gasol, Ibaka, Mirotic y Sergio Rodríguez. "Obviamente se notará, pero tenemos una muy buena selección, con 16 jugadores extraordinarios".



"La gente está acostumbrada a algo tan exageradamente bueno, que quienes vienen por detrás lo tienen complicado", añade.



Alberto Santacruz