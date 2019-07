Laia Palau: "He ganado una Liga inesperada, un oro inesperado, y que no pare"

Madrid, 25 jul (EFE).- La base española Laia Palau, ganadora del Europeo con la selección española y de la Liga Día con el Spar Citylift Girona, reconoció que esta temporada logró "una Liga inesperada y un oro inesperado" y deseó "que no pare" esta racha al recoger un premio a su temporada en la Gala del Baloncesto Español.



"Yo pienso que es un premio que me llega porque la temporada con mi club hemos ganado una liga inesperada, con la selección hemos ganado un oro inesperado, que estamos muy contentos de haberlo ganado porque es una cosa muy de todos, que no pare", señaló antes de la gala organizada por la Federación Española (FEB) en Madrid.



La exterior española señaló que aunque la selección esté "a mitad de un ciclo o yo a final de ciclo" sigue "celebrando cosas" y espera "seguir celebrando un poco más todo".



Palau se mostró "muy contenta" de que por primera vez se organice una gala del baloncesto. "Creo que se lo merece, que estamos de enhorabuena, que la gente empiece a valorar un poco más el trabajo que hacemos, el femenino y el masculino", agregó.



La capitana de la selección española, premiada hoy como mejor jugadora nacional, dijo no estar muy acostumbrada a recoger premios individuales y deseó "empezar el verano por fin".



"De momento no he podido ni celebrar la medalla, tengo muchas ganas de saborearla por lo especial que es y el valor que tiene, descansar un poco no estaría mal, empezar a entrenar para conseguir objetivos con mi club y luego si nos vamos animando, Lucas (Mondelo) se anima y lo de siempre, allí estaremos", finalizó, acerca de su futuro.