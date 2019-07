Marc Gasol: ´La ambición de la selección es siempre la más alta´

Madrid, 25 jul (EFE).- Marc Gasol, pívot de la selección española, aseguró este jueves que ésta afronta el Mundial de China 2019 con una ambición que es "siempre la más alta", aunque esperan un campeonato "muy igualado" con unos ocho equipos que busquen la victoria.



"La ambición es siempre la más alta, es nuestro hábito y la forma de trabajar que tenemos, la ambición es máxima, somos conscientes de que es un Mundial muy igualado, habrá un bloque de ocho equipos luchando por el mismo objetivo. Y hay que llegar bien, físicamente, conjuntados como grupo y como siempre ir creciendo durante el campeonato", dijo Marc antes de la Gala del Baloncesto Español.



Marc recordó que a todos los jugadores de la selección tienen un compromiso, tanto por que les "encanta" como por el "gen competitivo" que es "una herencia de la generación del 80" y que está "instaurado que es el ADN de esta familia" que constituye la selección. "No sabemos otra cosa que jugar para ganar", añadió.



El pívot de los Toronto Raptors fue premiado en esta primera gala organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) como el mejor jugador nacional en competición internacional, tras haber ganado el campeonato de la NBA.



"Estoy contentísimo, no he dejado de sonreír en 22 días que llevamos después del trofeo, o alguno más. Me siento muy afortunado, por todo lo que ha pasado, no sólo por este año, sino en general; y muy feliz", manifestó.



Marc explicó que antes de lograr el 'anillo' de la NBA no era consciente "de lo difícil que era", ya que durante las eliminatorias fue "minimizando los retos para hacerlos más fáciles".



"Pero cuando ves la final, cómo va cada partido, y la reacción que tienes tú mismo, una vez lo ganas te llena de una manera diferente. Habiendo tenido la suerte de haber ganado medallas de oro, un anillo de la NBA es diferente", reconoció.



Preguntado por el fichaje de su hermano Pau por los Portland Trail Blazers, conocido este mismo jueves, le deseó "que recupere bien" de los problemas físicos que le impiden estar en el Mundial 2019 para disfrutar en su nuevo equipo.



"Que esté al cien por cien, que pueda ser el jugador que él es, que haga lo que quiere hacer y como lo quiera hacer", opinó Marc Gasol.



En esta Gala del Baloncesto Español recogerán un premio varios de los representantes de la 'Generación de Oro' del baloncesto español, la generación de 1980, de cuyo éxito en el Mundial Junior de Portugal 1999 se cumplen este mismo jueves dos décadas.



"Yo tuve la suerte de estar en Lisboa -recordó Marc, que acudió a ver a su hermano Pau-, vi la semifinal contra Argentina que fue realmente difícil y emocionante, la final fue más para disfrutar, un poco como en Japón 2006", rememoró el interior, campeón del mundo absoluto en 2006.