Beirán: "El poder de España, por encima de todo, es ser un equipo"

Madrid, 26 jul (EFE).- Javier Beirán, preseleccionado español para el Mundial de China de baloncesto, no dudó en afirmar que "el poder de España, por encima de todo, es ser un equipo" y que "esa era la clave".



"Ya teníamos ganas de empezar y tener la primera toma de contacto para ir sumando sesiones para formar el equipo", dijo Beirán tras la primera sesión de entrenamiento en Madrid.



Equipo y familia son palabra que están continuamente en las bocas de todos los jugadores, los más nuevos y los más veteranos.



"Los jugadores que llevan más tiempo y los que hemos vivido la selección en las ventanas nos hemos dado cuenta de que el poder de España, por encima de todo, es ser un equipo y es lo que hay que ir formando poco a poco. Al final es la clave del éxito", aseguró el alero.



"Estar con la selección es lo máximo y venimos con muchísima ilusión y ganas, da igual los jugadores que estén y esa es la clave. Venimos a disfrutar, a pasarlo bien y a dar lo máximo y luego las cosas con el trabajo van saliendo", siguió Beirán.



El jugador también habló de la presencia de varios integrantes de los equipos de las "ventanas" en la preselección final.



"Primero conseguimos clasificar al equipo en las ventanas, luego la idea era hacer la mejor temporada posible para tener una oportunidad. Pensaba que iba a haber oportunidades para varios de los que estuvimos en las ventanas y así ha sido", comentó.



Beirán también habló de sus opciones de estar entre los doce definitivos que acudirán al Mundial.



"Voy a hacer lo que he hecho estos últimos años, estar predispuesto a hacer cualquier cosa, hacer lo que se pueda, dar el máximo y luego dependerá de la elección del entrenador, pero que no quede nada en mi para sentirme orgulloso esté o no", finalizó Javier Beirán.