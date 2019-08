Scariolo:´Hay que alabar la actitud de los veteranos´

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, alabó este jueves la actitud de los veteranos tras el último entrenamiento antes del amistoso de este viernes frente a Lituania en Pamplona y destacó su "esfuerzo físico, liderazgo y presencia".



"No me parece correcto destacar a ninguno, todos lo han hecho bien. Alabo la actitud de los veteranos, que podrían tener, en cierto sentido, derecho para tomárselo con un poco mas de calma, pero el tiempo que han entrenado han estado a tope, en cuanto a esfuerzo físico, liderazgo, presencia, así que son una referencia importante", afirmó el italiano.



Según Scariolo, el partido amistoso contra Lituania servirá para "divertirse, competir, arrancar con buen pie y dar buena imagen a los aficionados de Pamplona".



"Sabonis y Valanciunas no jugarán. Sin ellos Lituania tiene un equipo más perimetral pero no nos preocupa demasiado. El rival es fortísimo pero el resultado no nos importa, siempre y cuando no se salga a la cancha a perder", agregó.



España no contará, para este primer partido de preparación para el Mundial de China, ni con Rudy Fernández -por motivos personales-, ni con Marc Gasol, "siguiendo los plazos de su preparación física específica", explicó la Federación Española.



"En mi cabeza ya tengo los fijos, aunque he tenido muchas experiencias en las que algún fijo se ha caído, toquemos madera. Los fijos de verdad se sabrán después del torneo de Ningbó", comentó Scariolo.



En cuanto a los entrenamientos, el técnico italiano afirmó que han servido "para una primera toma de contacto". "Nunca hemos jugado un partido amistoso con tan pocos entrenos detrás. La necesidad de encajar fechas y calendario esta ahí y hemos intentado equilibrar la condición física de todos los jugadores y meter un poco de conceptos de campo", añadió.



El último entrenamiento en el madrileño polideportivo Triángulo de Oro, antes de viajar a Pamplona, contó con la visita de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid,, Andrea Levy, que recibió un balón de manos de Marc Gasol.



Asimismo, Scariolo confirmó que no habrá descartes "hasta el torneo de Málaga", pero que "a Pamplona no viajarán los 16" y "seguramente no jueguen todos", aunque la decisión "se tomará mañana".



El italiano explicó que la clave de este equipo es el "ambiente, el espíritu y la buena comunicación". "Hay buena voluntad por parte de todos, colaboran y son altruistas en la cancha", agregó.



Acerca de la lista definitiva para el Mundial de China, el italiano se mostró prudente: "Aún no sabemos quiénes van a ser los 12. Tenemos un equipo más perimetral y cuanto mejor ataquemos la pintura más probabilidad de éxito tendremos", concluyó.