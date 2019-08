Kerr y Popovich cuestionan el compromiso de los políticos por el control de armas

Las Vegas (EE.UU.), 6 ago (EFE).- Una vez más ante las nuevas tragedias vividas en Estados Unidos por el uso de las armas de fuego que dejaron un saldo de 36 personas muertas en menos de una semana, los entrenadores de la NBA, Steve Kerr, y Gregg Popovich, que este verano trabajan con el equipo nacional de baloncesto, cuestionaron el "compromiso" que los políticos tienen con su control.



Kerr, responsable de los Warriors de Golden State, reiteró que todo el tiempo piensa sobre la violencia armada que se vive en Estados Unidos, los tiroteos masivos y cómo cualquier día alguien puede entrar a un gimnasio de baloncesto y disparar a los jugadores de la NBA.



Después de tiroteos masivos ocurridos en Gilroy (California); El Paso (Texas); y Dayton (Ohio), donde 34 personas inocentes perdieron la vida, además dos de los tres atacantes que realizaron los asaltos, Kerr y Popovich criticaron con dureza a los legisladores por no hacer lo suficiente sobre el control de armas de fuego.



"Cuando tienes el 97 por ciento de las personas en el país que quieren verificaciones de antecedentes penales y el Senado, no solo, no lo aprobará, ni siquiera votará porque el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell no lo permitirá al tener en contra a la Asociación del Rifle (NRA), entonces existen problemas", declaró Kerr.



Las declaraciones de Kerr se dieron después que el equipo nacional de Estados Unidos, que va a competir en el próximo Campeonato del Mundo de la FIBA, en China, donde defenderá el título de campeón, concluyó su segunda sesión de entrenamientos que realiza en la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV).



"Creo que ese es el problema. Tenemos que tener líderes elegidos que estén dispuestos a valorar la vida humana sobre sus propios trabajos y sus contribuciones de la NRA", reiteró Kerr. "Sin ese cambio de inercia y realidad no es posible avanzar en la dirección correcta de la solución del grave problema".



Por su parte, Popovich, como máximo responsable del equipo nacional, también fue categórico al pedir que los políticos estuviesen mucho más comprometidos y actuasen con leyes que ayudasen a superar el grave problema.



"Sería mucho mejor si las personas en el poder se volvieran locas y hicieran algo ... en muchas áreas diferentes", comentó Popovich con ironía. "Creo que están de vacaciones ahora mismo".



Popovich se refirió con dureza al poco interés que los políticos ponen cada vez que se dan las tragedias en las que pierden la vida personas inocentes.



"No pasa nada, así que simplemente se toman un descanso", agregó Popovich sarcásticamente. "Volverán y arreglarán la situación de las armas, el medio ambiente, la desigualdad, el salario, arreglarán todo eso cuando regresen, estoy seguro".



Popovich y Kerr se encuentran entre las figuras deportivas estadounidenses más comprometidas y que han denunciado todos los asuntos políticos relacionados con la desigualdad social que se vive en el país, la figura del presidente Donald Trump y la violencia de las armas.



Kerr ha sido personalmente afectado por la violencia armada. Su padre era un profesor que fue asesinado en el Líbano en 1984 durante un asalto terrorista a la Universidad Americana de Beirut.



"Lo pienso todo el tiempo. Alguien podría entrar por la puerta del gimnasio ahora mismo y comenzar a rociarnos de balas con un AR-15", comentó Kerr a los periodistas.



Kerr reiteró que se dan todas las circunstancias para que eso pueda ocurrir en cualquier momento.



"Podrían. Podría suceder porque todos somos vulnerables, ya sea que vayamos a un concierto, a una iglesia, al centro comercial o al cine o a una escuela. Depende de nosotros como estadounidenses exigir el cambio del liderazgo despiadado que continúa permitiendo que esto suceda y continúa afirmando de alguna manera que la Segunda Enmienda está haciendo su trabajo", cuestionó Kerr.



El martes, se le preguntó a Kerr qué diría si pudiera hablar con el presidente Trump en este momento.



"Nada", dijo Kerr. "No me molestaría en hablar con él".



Sin embargo, Kerr cree que este es un momento para actuar y forzar el cambio.



"Siempre he sido franco en términos de seguridad y medidas de armas", comentó Kerr. "Eso es algo que ha sido muy importante para mí durante mucho tiempo. Me he involucrado mucho con algunos de los grupos de seguridad de armas, como la Campaña Brady y la Promesa Sandy Hook y March For Our Lives", el grupo Giffords. Estos Todos son grupos maravillosos que están haciendo muchas cosas buenas".



Kerr insistió que es el momento de seguir apoyando el sentir de la mayoría de los ciudadanos que desean que haya un verdadero control de armas de fuego.



"Creo que hay un gran impulso ahora que se está construyendo ese sentimiento", agregó Kerr.