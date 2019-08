El pívot Tyler Davis no jugará por Puerto Rico en el Mundial de China 2019

San Juan, 9 ago (EFE).- El pívot Tyler Davis anunció este viernes que no jugará con Puerto Rico en el Mundial de Baloncesto de China 2019, debido a no que no quiere arriesgar su contrato profesional con el equipo Xinjian Flying Tigers, de la Liga de China, según informó la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).



"Agradezco a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico la oportunidad de poder participar en la Copa del Mundo. Debido a compromisos previos, no estaré representando a Puerto Rico en este momento. Estaré viendo y apoyando al equipo durante su competencia en el torneo y les deseo lo mejor", dijo Davis en un comunicado.



Con la baja de Davis, la preselección nacional queda conformada por Gary Browne, Ángel Rodríguez, Javier Mojica, David Huertas, Gian Clavell, Carlos Rivera, Alexander Franklin, Isaiah Piñeiro, Jorge Bryan Díaz, Iván Gandía, Emmanuel Andújar, Devon Collier, Christopher Brady y Ramón Clemente. Además, el técnico será Eddie Casiano.



Por su parte, el presidente de la FBPUR, Yum Ramos, dijo que el organismo proveyó "todos los esfuerzos" para gestionarle el permiso de Davis ante el club chino y asegurarle el contrato, el jugador decidió no participar en el campeonato.



El líder federativo, no obstante, reconoció que en principio, Davis, de 22 años, "sí mostró interés y disponibilidad" en representar a la isla en el Mundial.



Actualmente parte de la preselección nacional se encuentra en la ciudad de Kunshan, China, para participar en el torneo preparatorio "Four Nations", que se celebrará del 10 al 12 de agosto frente a China, Croacia y Angola.



Luego harán lo propio del 21 al 27 en el "Atlas Challenge Basketball Tournament", en Suzhou, donde participarán las selecciones de República Dominicana, Venezuela, China, Turquía, Grecia y Senegal.



Mientras tanto, los bases Browne y Rodríguez se integrarán mañana, sábado, con el resto del equipo en Kunshan.



En el caso de Browne, este no pudo hacer el viaje inicial, porque su pasaporte tuvo que ser renovado por falta de páginas, mientras que Rodríguez llegó a un acuerdo relacionado al seguro del jugador.



Puerto Rico debuta en el Mundial el 31 de agosto ante Irán.