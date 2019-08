Scariolo: ´Ni llegamos perfectos ni queremos estar al cien por cien mañana´

Cantón (China), 30 ago (EFE).- Sergio Scariolo confía en que la selección española vaya creciendo a medida que avanza el Mundial de baloncesto de China, al que su equipo no llega ni en perfectas condiciones ni al cien por cien, pero sí con ganas de competir y hacer un buen papel en el torneo.



"No llegamos perfectos ni queremos estar al cien por cien mañana, pero si tener unas prestaciones positivas y un impacto al inicio del partido consistente en ir recuperando las muy buenas sensaciones de buena parte de la pretemporada y la mejor forma de algunos jugadores que no han estado al cien por cien los últimos días", dijo el seleccionador en la rueda prensa previa al debut español.



Túnez será el primer rival y al técnico italiano solo le preocupa el triunfo. "Además de ganar, no me importa si lo hacemos por uno, cinco o quince puntos porque eso no da ventaja", dijo, si bien se mostró convencido de que harán "todo lo posible" para llegar a la segunda fase con pleno de victorias en sus tres primeros partidos.



"Ese es nuestro objetivo", continuó Scariolo, que espera de sus jugadores "deseos de ganar desde el primer partido pero sin enseñar situaciones tácticas ni estar al cien por cien en todo" porque la selección irá creciendo a medida que avance la competición.



Por eso pidió ir pensando "partido a partido" porque a su juicio no hay otro camino. "Nuestra meta es terminar primeros, respetamos a nuestros rivales porque se lo merecen y ahora nos centramos en Túnez primero y luego pensaremos en el siguiente. No conozco otra forma mejor de competir".



"Tenemos unos días para mejorar nuestro nivel, pulir pequeños detalles y, finalmente, conseguir ser mejores como equipo", finalizó el técnico italiano.



España debuta esté sábado en la ciudad de Cantón frente a la selección de Túnez en el segundo partido del Grupo C, en el que también figuran los combinados de Puerto Rico e Irán.