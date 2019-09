Marc Gasol: ´Aprender a sufrir está bien´

Tras el apurado triunfo de España ante Irán en el Mundial de China por 73-65, Marc Gasol sacó como lectura positiva que "aprender a sufrir está bien" para poder mejorar de cara a futuros compromisos.



"Aprender a sufrir está bien. La resiliencia del equipo, de saber sufrir, defender, de buscar una posición más y comunicarnos... Se trata de empezar los partidos mejor, más concentrados, para no depender tanto del ataque", dijo a la prensa en la zona mixta del Guagzhou Gymnasium.



Añadió que cuando los tiros no entran "hay que seguir defendiendo, seguir comunicándonos y estar a tope a nivel defensivo y no dejar tanto espacio al rival".



Negó que tengan que estar preocupados por lo ocurrido. "¿Preocupados por qué? Ocupados mucho. Preocupados no sé. Lo que nos ocupa ahora mismo es el próximo partido que será contra Italia, de aquí a dos días", consideró.



Para esa cita ante los italianos, abogó por recuperarse "lo más rápido posible" porque mañana tienen un desplazamiento largo a Wuhan "y no es un viaje cómodo, pero es lo que toca".



"Eso es lo que me ocupa ahora mismo. Las vibraciones negativas las dejamos fuera porque no me sirven para nada ahora mismo", continuó el pívot de los Toronto Raptors.



De cara al futuro, consideró clave "tener un poco más de confianza y, cuando no entren los tiros, seguir lanzando con confianza y no empezar a ocupar el espacio interior".



A su juicio, selecciones como Irán "especulan más", dejan a España que tire abierto, "ocupan espacios y esperan a que falles".



"A veces es bueno jugar contra eso, porque imagino que otros equipos también nos quitarán la pintura y provocarán que tiremos tiros solos", opinó el jugador catalán.