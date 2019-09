Taylor (selec. polaco): "Todavía no hemos jugado nuestro mejor baloncesto"

Pekín, 7 sep (EFE).- Tras 52 años sin llegar a una Copa del Mundo, pocos habrían apostado por que Polonia se plantaría en cuartos de final del mundial de China, y se disputaría con Argentina (este domingo a las 20.00 hora local, 12.00 GMT) la primera plaza de la segunda fase de grupos.

Pocos, como Mike Taylor, su seleccionador.

El seleccionador polaco (Williamsport, EE. UU., 1972) ha convertido a Polonia en una de las revelaciones del campeonato, aunque no le pilla de sorpresa: "Llevamos juntos 5 o 6 años, nos conocemos bien, y esto es algo que ya hemos hecho en competiciones europeas. Hemos jugado contra los mejores de Europa y eso nos ha dado confianza para poder enfrentarnos a cualquiera".

En una entrevista con Efe, Taylor desgrana las virtudes del conjunto que dirige y advierte sobre el peligro de un posible cruce con España en cuartos, así como de Argentina, su próximo rival.

Pregunta: Ninguno de los jugadores polacos tenía experiencia mundialista, y ésta es la segunda vez que participa en una copa del mundo en su historia, ¿esperaba llegar a cuartos de final con cuatro victorias en cuatro partidos?

Respuesta: No sé si se puede decir que nos esperábamos este resultado. Puedo decirte que queríamos hacerlo lo mejor que pudiéramos, eso es lo que más nos importa. Todo el mérito de haber llegado aquí es de los jugadores, por su afán competitivo, por su esfuerzo.

Estoy muy orgulloso del hecho de que nuestro equipo haya sido competitivo y lo haya hecho tan bien aquí, en la primera y segunda rondas del mundial.

Somos un equipo que lleva 5 o 6 años juntos, nos conocemos extremadamente bien. Creo que lo hemos hecho muy bien defendiendo nuestra identidad. Pero hay que reconocer que esto es algo que ya hemos hecho en competiciones europeas en los últimos, digamos, cinco años.

Nos hemos estado preparando y jugando contra los mejores equipos de Europa y eso nos dio la confianza de poder enfrentarnos a cualquiera.

En lo que respecta al torneo, queríamos estar en nuestro punto álgido en el momento justo. Nuestra preparación fue perfecta: tuvimos una concentración fantástica y podías ver que el equipo estaba muy concentrado y unido.

La preparación fue muy importante y trabajamos el banquillo, los jugadores jóvenes, y creo que lo hicimos muy bien, incluso cuando el precio a pagar fue perder algunos partidos.

Pero creo que todo el mundo puede ver que estamos ahora en el apogeo, en Pekín (donde disputaron la primera fase de grupos), y ahora, en Foshán (donde juegan la segunda ronda).

Los jugadores se conocen bien, sabemos de nuestras fortalezas y limitaciones. Tenemos un buen sistema que está funcionando y los jugadores confían en él.

Como entrenador, uno está orgulloso del trabajo en equipo, del corazón, de la dureza. Y es la verdadera definición de un equipo: que hace mejores a sus compañeros, que juegan juntos, que se esfuerzan. Creo que esto es lo que a la gente le gusta de este tipo de juego. Creo que es un equipo del que Polonia puede estar orgullosa.

P. ¿Hasta dónde cree que pueden llegar?

R. Creo que todavía no hemos jugado nuestro mejor baloncesto. Cada vez nos enfrentaremos a equipos mejores y vamos a tener que subirnos el listón. Pero dejémonos llevar hasta donde este sueño nos lleve.

Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero está claro que cuando echas un vistazo a las plantillas de los ocho mejores... va a ser un desafío en cuestión de tamaño, de experiencia... Así que tendremos un margen de error todavía menor.

P. Argentina, su próximo rival, también llega invicto a este choque, ¿qué espera de ese partido?

R. Me ha gustado mucho ver jugar a Argentina. Creo que son un equipo muy dotado, bien entrenado. Me encanta cómo juegan los bases, Campazzo y Laprovittola. Me gusta Garino, Scola es una leyenda, Deck está infravalorado, con su actividad, su inteligencia y su destreza. Delía, el pívot, también es muy, muy bueno.

Me encanta la habilidad con la que se pasan el balón, cómo juegan juntos, y uno se explica por qué tienen tanto éxito.

Creo que la lucha por la primera plaza del grupo de la segunda ronda es una gran preparación para los cuartos de final. Trataremos de trazar el mejor plan de juego y de desarrollarlo lo mejor posible contra la gran calidad de Argentina.

P. España es uno de los posibles cruces en cuartos de final, ¿cuáles cree que son los puntos fuertes y flacos del conjunto que dirige Sergio Scariolo?

R. España también es un equipo al que le tenemos mucho respeto. Nos hemos enfrentado a ellos unas cuantas veces durante mis años como seleccionador de Polonia.

Está claro que tienen grandes jugadores, y creo que esa es una de las buenas noticias para nuestro equipo: el hecho de que vayamos a poder enfrentarnos a selecciones que han estado aquí muchas más veces que nosotros. Y creo que eso ayudará a nuestro equipo a crecer y desarrollarse.

Obviamente, los grandes nombres del equipo... Marc Gasol, Ricky Rubio, Rudy Fernández cuando está bien, Claver... cuentan con muy buenos jugadores. Toda la plantilla tiene calidad.

Pero para nosotros la cuestión no es el adversario sino nuestro equipo. No lo miramos desde más punto de vista que eso: intentamos ser el mejor equipo que podemos ser, porque cada rival es bueno a estas alturas del torneo.

Trataremos de poner en práctica nuestro mejor juego y ojalá que el sueño continúe.

Javier Triana