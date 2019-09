Hernández: "España no va a querer correr, creo que van a jugar estacionados"

Hernández: "España no va a querer correr, creo que van a jugar estacionados"

Pekín, 14 sep (EFE).- El seleccionador de Argentina, Sergio Hernández, dijo este sábado, en la víspera de la final del Mundial de baloncesto de China frente a España, que cree que el rival no querrá jugar un partido rápido como acostumbra a hacer la albiceleste, sino en media cancha.



"España no va a querer correr con nosotros. Creo que van a querer jugar más estacionados, y tendremos que seguir insistiendo con la agresividad, la velocidad y la dinámica", explicó hoy el 'Oveja' Hernández a los periodistas tras una sesión de entrenamiento.



No obstante, el técnico argentino aseguró que no renunciarían al estilo que les ha llevado a pelear por el oro en Pekín.



"Eso fue intencional desde el primer día que nos juntamos, empezamos la preparación entrenando las presiones defensivas en todo el campo, y el ataque rápido y el ataque secundario como primer arma de ataque nuestra, como arma más importante".



"Sabíamos que en el Mundial nos íbamos a encontrar con equipos muy poderosos físicamente -admitió el seleccionador-, mucho más grandes que nosotros y que nosotros no podemos ir ahí a jugar cinco contra cinco todo el tiempo porque nos vemos en inferioridad de condiciones, y hemos adoptado ese libreto de manera tal que hemos llevado a todos los equipos a jugar a esa..."



"Todos han intentado lo contrario, desde Rusia, Venezuela, Polonia, Serbia, Francia... salvo Corea, que nos jugó de igual a igual, los demás intentaron que el partido se juegue solo en cuartos de cancha, y nosotros hemos doblado ese brazo gran parte de los minutos y les hemos llevado a jugar en todo el campo. Creo que mañana va a pasar exactamente lo mismo", adelantó.



"Somos dos equipos buenos, con oficio, ganadores, que se conocen muchísimo, y me parece que ya no hay duda de que el partido es para cualquiera de los dos. Hoy ya no hay candidatos, cualquiera de los dos puede ganar e irse feliz, y perder e irse tranquilo por haber hecho las cosas bien", apostilló.



Asimismo, Hernández descartó que su llegada a la final haya sido fruto de la casualidad, a pesar de no partir como favoritos: "Vos podés ganar un partido por sorpresa, llegar a la final del mundo por sorpresa es imposible...".