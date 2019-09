Bertomeu: "La ida-vuelta de los jugadores entre NBA y Euroliga se normaliza"

Jordi Bertomeu, presidente y CEO de la Euroliga, aseguró durante la presentación de la competición que "el viaje de ida y vuelta de los jugadores entre la NBA y la Euroliga se está normalizando, y cada vez será más habitual".



"Nos espera una temporada espectacular", dijo Bertomeu, "con dos equipos más, con este desembarco en Francia, después de años de ausencia, y después tenemos una consolidación del modelo consecuencia del esfuerzo que han hecho los equipos por reforzar sus plantillas. Va a ser una temporada muy exigente para todos", explicó.



Con 80-90 partidos por delante, la temporada puede hacer demasiado larga para los aficionados.



"Al final el aficionado, por lo que a la Euroliga se refiere, va a tener dos partidos más en casa y eso no me parece que sea más duro. Hemos hablado mucho con los jugadores y en el calendario, que ha comportado mucho trabajo, se ha hecho atendiendo a muchas de sus peticiones", comentó, durante la presentación de la competición en la plataforma DAZN .



Bertomeu habló de las expectativas de la competición para los próximos tres años.



"Este año vendrán Lyon y Bayern Múnich, pero en los próximos tres años vendrán otros equipos para completar la conexión entre Euroliga y Copa de Europa. Este año habrá dos ascensos y dos descensos, pero si el Valencia, por ejemplo, llega a playoffs, se quedará en la competición un año más. El ideario es que haya 16 equipos estables", declaró.



Respecto a la apuesta por una plataforma digital de televisión, aseguró que "no hay vuelta atrás".



"Hace diez años nos abríamos las venas porque el Madrid-Barça iba a ser de pago. Ahora nadie se lo plantea siquiera. El consumo ha cambiado, ahora el consumidor no es un señor de cierta edad que está el domingo por la tarde sentado en el sofá de su casa, ahora es un chico que lleva una ordenador y un móvil y sus hábitos de consumo son distintos. Estamos trasladando el producto al consumidor, presentándolo como se consume. Hay índices de penetración que ya dicen que la televisión no es la plataforma principal de ver deporte, ya es internet", resaltó Bertomeu.



La conexión NBA-Euroliga en cuanto al trasvase de jugadores, cada vez parece más normal.



"Hace 4-5 años ya decían que la NBA se lo lleva todo y que perdíamos talento. Había que trabajar y la capacidad enorme de los clubes para generar talento es lo importante. Estamos contentos con la vuelta de Mirotic y de otros jugadores de la NBA y se confirma que como esto es cada vez más global el viaje de ida y vuelta se ira produciendo con más normalidad", aseguró el presidente de la Euroliga.



"Es obvio que nunca podremos competir con la NBA, pero en la medida de que la Euroliga crezca podremos ofrecer mejores condiciones a los jugadores y que cada vez más elijan nuestra competición. Así conseguiremos que vuelvan o que no se vayan jugadores", siguió.



Sobre las relaciones con la FIBA dijo que, "por desgracia" no ha habido contacto "desde el funeral de Patrick Baumann, exsecretario general".



"Ellos han tenido muchas cosas y han tenido muchas responsabilidades más importantes que nosotros. El nuevo secretario general se encontró de la noche a la mañana con muchas cosas que hacer y campeonato mundial a nueve meses vista. La FIBA ha hecho un esfuerzo extraordinario y han hecho un muy buen evento", comentó.



"No podíamos pensar siquiera que la prioridad del nuevo secretario general fuera resolver temas que llevan quince años sin resolverse. A partir de ahora, si hay un cambio de actitud y ellos consideran que somos personas con los que se puede hablar, evidentemente estaré allí dondequiera que me llamen, como he hecho siempre", añadió.



"No me parece negativo que no hayamos tenido ningún contacto estos últimos meses, aunque me gustaría, que pudiéramos ayudar. Por ejemplo si tenemos 60 árbitros de primer nivel, me duele en el corazón que estos árbitros no los quieran utilizar, porque creo que todos, equipos y aficionados, se han quejado de esto", finalizó Jordi Bertomeu.