David Ortega, un campeón del mundo de Gines

Nació en Móstoles (1987), pero con apenas 6 años llegó a Gines, donde comenzó a fraguar su pasión por el baloncesto, convirtiéndose en responsable de logística y utillero de la selección española y en flamante campeón del mundo en China. Además, David Ortega es coordinador de Escuelas del Real Betis y entrenador del filial verdiblanco.

- España, campeona del mundo contra todo pronóstico, ¿sabe mejor así?

- Sí, por supuesto. Por algún motivo no teníamos el mejor equipo que se podía tener. Pero eso ha hecho que todo el mundo dé un paso adelante. Todos han dicho: "Los que estamos aquí, estamos por algo". Cuando ganas un Mundial, lo vive todo el país.

- Aleksandar Djordjevic, seleccionador de Serbia, auguró que España no 'apretaría' hasta cuartos, ¿ha sido así?

- He vivido dos citas importantes: el Eurobasket de 2017 y este Mundial. El de Turquía fue mi primer gran campeonato desde dentro y tuve esa sensación. Estaba preocupado, decía: "Madre mía, ¡cómo podemos sufrir con este equipo!". Pero después me di cuenta cómo subían de marchas. Más que sabe Djordjevic.... se lo 'olería' seguro.

- ¿Realmente, el Mundial se ganó ante Australia en 'semis'?

- Fue el punto de inflexión. Emocionalmente ahí se ganó el Mundial. No he escuchado a nadie de España, en ningún momento, infravalorar la final, pero Argentina, desde mi punto de vista, no jugó al nivel de otros partidos. Hubiera sido más competida y ajustada.

- Las rondas previas generaron dudas, ¿cómo vivió esos momentos difíciles el vestuario?

- Cuando se habla de la 'Familia' no es una broma. El nivel de apoyo interno entre los jugadores y el equipo técnico es impresionante. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. En los momentos malos es donde se ve eso. Han demostrado que están acostumbrados a salir del barro.

- ¿Cómo han digerido las críticas?

- Con humildad, demostrando las cosas. Scariolo para esto es un genio. En n?ingún momento demuestra que está todo hecho, aprieta y exige desde el primer partido hasta el último. Esto hace que el equipo vaya hacia arriba y no baje la guardia. Teníamos la misma tensión contra Irán que contra Argentina. Esto es duro. Los jugadores también tendrán su método para mantener esa línea de respeto y trabajo.

- ¿Cuáles han sido las claves del éxito de la ''Familia'?

- Trabajo, humildad, una preparación muy larga... Muchísimos viajes, kilómetros, cambios horarios, trabas y un país con las peculiaridades de China. Pero nadie se ha hundido, ni se ha lamentado. Todo el mundo se ha resignado y ha dado un paso al frente.

- Se ha hablado mucho de la 'pizarra de Scariolo', España fue capaz de 'secar' a Patty Mills o Luis Scola, ¿cuánto peso han tenido los especialistas defensivos?

- Han sido claves. Contra Australia, contra Argentina, pero también contra Polonia para frenar a Slaughter. Los especialistas defensivos tienen que estar siempre. Ha sido el Mundial, por parte de Sergio (Scariolo), donde la táctica defensiva ha deslumbrado. La cantidad de argumentos defensivos que ha expuesto España han sorprendido. Contra Serbia fue el auge, y contra Australia, lo necesario. Pero, el corazón también se impuso sobre la propia táctica en ocasiones.

- Ha sido el Mundial de Ricky Rubio, ha terminado MVP...

- Es la persona que se lo merece. En lo deportivo y en lo extradeportivo ha hecho un campeonato impresionante a nivel de seriedad y madurez. Es excepcional: educado, cabeza amueblada, tiene magia, tiene talento y lo traslada a los compañeros. El hecho de compartir vestuario con alguien como él, es un orgullo. Un honor.

- ¿Hay relevo generacional?

- La transición esta ahí. En las ventanas ya se vio que hay gente detrás. Nos clasificamos con jugadores que apenas alcanzaban los 20 años. Tenemos un Mundial gracias a ellos. Lo tengo clarísimo. Sin ellos estaríamos como Eslovenia (se quedó fuera).

- ¿Cómo fue la vuelta a España?

- Sinceramente, el viaje ha sido un infierno a nivel logístico. China es un país muy complicado en todos los sentidos. Arrastrábamos muchísimo cansancio, y realmente no se celebra tanto como la gente espera. La celebración fue en Madrid.

- Plaza de Colón abarrotada...

- Imagínate para mí que es la primera vez. Un día entre semana, que la gente trabajaba y cómo nos recibieron. Lo vivimos con ilusión, emoción. Una pasada. Muy bonito. Imborrable.

- ¿Alguna anécdota?

- Para la gente llana, de la calle, como yo, ir a La Zarzuela queda grabado. El tema del autobús, que la gente te siga, es muy chulo. Nos soltamos todos.

- ¿Quién es el más fiestero?

- Todos lo somos. En líneas generales, a todos nos gusta la fiesta.

- Como utillero conoce a la perfección a los jugadores, ¿quién es el más desordenado?

- Juancho (Hernangómez), seguro. Me va a matar... Todo el día le vacilo con eso, pero es un tío diez. Mi función es estar ahí por si necesitan algo.

- ¿Y el más metódico?

- Rabaseda y Beirán.

- ¿Tienen manías o rituales?

- Es curioso. Me imaginaba a los jugadores más maniáticos, pero somos peores en el staff. Sin dar nombres, ha habido personal técnico que ha repetido polo, camisa, calcetines y calzoncillos desde el primer partido del Mundial hasta el último.

- Entre los jugadores que han disputado las 'ventanas FIBA' ha estado el bético Oliver...

- Hoy -por ayer- hemos hablado. Es un tipo genial, brillante donde los haya. Hemos recordado momentos. El oro es gracias a ellos. No hay duda.

- Queda muy poco para que arranque la Liga, ¿cómo ve al Betis?

- Los veo entrenar. El grupo me encanta. El club está muy ilusionado con el proyecto. El trabajo de Juanma Rodríguez y de Curro Segura está construyendo un equipo. Pero en ACB no es fácil, cualquier rival te hace un 'descosío'. Me gusta la planta.

- Como coordinador de Escuelas, ¿qué siente cuando el primer equipo convoca a un chaval?

- Es el orgullo que sentimos los entrenadores de cantera. Es nuestro único objetivo: vivir para ver eso. El año pasado disfruté de Luis García. Un cadete compartiendo vestuario con el primer equipo. Un chico genial. Ojalá los que suban se queden.

- ¿Habrá más Satoransky, Balvin, Burjanadze...?

- Ése es el dilema. Ojalá. Fue una época muy buena. Aquí se trabaja muy duro y se mima la cantera con unos medios más reducidos que en otros sitios.