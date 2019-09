Toronto Raptors inician la temporada infravalorados pero más equipo que nunca

Un año más, los campeones de la NBA, los Toronto Raptors, han empezado su preparación infravalorados por muchos e ignorados por algunos pero más "hambrientos" y más equipo que nunca según jugadores y equipo técnico. Para un equipo que ha conseguido tanto en contra de todos y de todo, el inicio de la temporada 2019-2020 se parece mucho a otros años. Quizás la principal diferencia es que el equipo canadiense, el único de la NBA no basado en Estados Unidos, está siendo atacado como nunca en el pasado.



Pocos meses después de que los Raptors, en donde militan los españoles Marc Gasol y Serge Ibaka así como el seleccionador español, Sergio Scariolo, hiciesen historia al convertirse en el primer equipo no estadounidense en ganar el campeonato de la NBA, su victoria está siendo cuestionada.

La semana pasada, Klay Thompson, escolta de los San Francisco Golden State Warriors, declaró a "The Athletic" que los Raptors no hubiesen ganado el título de la NBA si no hubiese sido por su lesión en el sexto y último partido de las finales.

"En mi mente, sí, habríamos ganado si no me hubiese lesionado", afirmó el escolta que se rompió un ligamento de su rodilla izquierda durante el partido. Kevin Durant (KD), otro jugador de los San Francisco Golden State Warriors que se lesionó, en su caso en el quinto partido de las finales, también ha infravalorado el logro de los Raptors.

"Es probablemente la última vez que (los Raptors) estarán en la final", declaró el alero que militará esta temporada en los Brooklyn Nets. Las casas de apuestas son un poco más generosas que KD: hoy por hoy, los Raptors sólo tienen una oportunidad entre 30 de revalidar su título hasta el punto que, según los que se dedican a las apuestas, hay 12 equipos en la liga que tienen más posibilidades que los de Toronto.

La salida de Kawhi Leonard del equipo en dirección de Los Ángeles Clippers está haciendo las críticas más fáciles. En la ciudad canadiense, todo este ruido de fondo suena familiar. La posición de ser el "underdog", infravalorados, los no favoritos, es casi una medalla. Lo resumía con elegancia Gasol el sábado, durante la jornada de presentación del equipo.

"Todos los jugadores que componen este equipo, en algún momento de su carrera han sido infravalorados, así que no es nada nuevo.Tenemos que hacer las pequeñas cosas que tenemos que hacer para ser de nuevo ese equipo", declaró. El pívot catalán, que este año sólo ha tenido dos semanas de descanso pero que ha acumulado un anillo de la NBA con los Raptors y un campeonato del mundo con la selección española, añadió que mientras otros equipos este año pueden contar con nombres de relumbrón, Toronto sigue teniendo lo que realmente les hizo ganar la NBA: un equipo.

"El vacío dejado por Kawhi (Leonard) y Danny (Green) va a ser ocupado por el equipo. No podemos esperar que sólo uno haga todo el trabajo. Todos vamos a tener nuestro parte y tenemos que colaborar", señaló con calma el jugador español que también calificó al equipo como "hambriento".

Ibaka, que no se muerde la lengua, también ha dejado claro que si los Raptors ganaron contra todo pronóstico el campeonato de la NBA no fue por un sólo jugador. Y también ha declarado que los jugadores están "hambrientos", que quieren más que sólo un título de la NBA.

"Hemos perdido a Kawhi y hemos perdido a Danny pero todavía somos el mismo grupo de campeones. Esos dos no fueron los únicos campeones. Tenemos otros que también son campeones. Ahora sabemos cómo ganar y creo que las cosas van a ir bien", dijo Ibaka.

Ibaka insistió a Efe que esta temporada, lo importante es el equipo.

"Ahora mismo, lo más importante para mi es el equipo porque yo sé que trabajar duro y ayudar al equipo, te ayuda a ser campeón. Ahora que voy a empezar 11 años (en la NBA) ese va a ser estilo este año con el equipo", explicó. En términos similares se expresó el entrenador de los Raptors, Nick Nurse. A preguntas de Efe, tras el parón del verano, Nurse ve a sus jugadores con más ganas que nunca.

"Me encanta las buenas vibraciones en el gimnasio. Muy enfocados, trabajando duro, con gran energía, muchas sonrisas en sus caras, disfrutando el trabajo. Y un alto nivel de dureza. A veces los partidos de septiembre no son buenos. Y están siendo bastante buenos. Los muchachos se están empleando a fondo y compitiendo", comentó.

"Ahora mismo, las vibraciones son realmente buenas", terminó señalando Nurse que este año contará de nuevo con la ayuda de Scariolo en la banda, algo que Gasol dijo que era "magnífico".