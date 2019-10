98-96. Obradoiro logra su primer triunfo tras dos prórrogas ante Bilbao Basket

El Monbus Obradoiro ha obtenido este sábado, tras dos competidas prórrogas, su primera victoria en la Liga Endesa 2019-2020 a cuenta de un Retabet Bilbao Basket que ha vendido cara su derrota en su visita al Multiusos Fontes do Sar en la tercera jornada de la competición.



Los gallegos suman así su primer triunfo en esta liga, después de caer ante Barça y Casademont Zaragoza, mientras que el conjunto vasco afronta su primer resultado negativo tras haber vencido a Iberostar Tenerife y Valencia Basket.



Al comienzo del encuentro, Bilbao Basket logró ponerse con ventaja en el marcador gracias al dominio interior de Ondrej Balvin, aunque el protagonismo en este primer cuarto recayó en el duelo de muñecas entre dos veteranos de la liga, Kostas Vasileiadis y Rafa Martínez, que anotaron buena parte de los puntos de su equipo en un parcial finalizado con exigua renta visitante: 15-17.



En el siguiente período, el Obradoiro acusó en ataque la falta del alero heleno en pista y los visitantes llegaron a disponer de ocho puntos de diferencia (17-25), pero la vuelta a cancha de Vasileiadis revitalizó al conjunto gallego.



Enseguida respondió Bilbao Basket con un 3+1 de Jaylon Brown y, aunque el jugador griego del Obradoiro consiguió anotar un triple más en la siguiente acción, tuvo que volver al banquillo tras cometer su tercera falta personal y obsequiar con dos tiros libres a un Balvin que llevó la renta visitante hasta los diez puntos (29-39) cerca del descanso.



El novato Fletcher Magee tomó el relevo en la anotación gallega y, con tres eléctricos triples consecutivos, apretó el partido antes del final de un segundo cuarto cerrado con resultado de 38-41.



Siguió en racha el escolta estadounidense tras el descanso, ya que en el tercer período llevó a su equipo, pese a los esfuerzos de Brown por evitarlo, a voltear al marcador con un espectacular 3+1 que, a falta de poco más de cuatro minutos para el final del cuarto, puso al Obradoiro con ventaja (55-52).



Sin Balvin en pista, los locales se abrieron camino en la pintura, mientras Bilbao Basket se aferraba al partido gracias a los lanzamientos desde la personal y conseguía llegar al último cuarto con opciones: 64-57.



Un intenso inicio del último parcial les permitió a los vizcaínos empatar el partido a seis minutos del final con un triple de Arnoldas Kulboka (66-66), aunque los hombres de Moncho Fernández se fajaron mejor en los minutos más complicados y recuperaron una pequeña ventaja de cuatro puntos: 71-67.



Un mate con tiro libre adicional de Balvin puso el 71-70 a minuto y medio del final, dejando todo por decidirse para las últimas posesiones, en las que dos tiros libres convertidos por Earl Calloway a falta de siete segundos (73-70) le daban al Obradoiro margen para afrontar la última jugada de Bilbao Basket, pero un fantástico triple con paso atrás de Kulboka igualó el encuentro (73-73).



El hierro escupió el intento de gancho de Vladimir Brodziansky y se llegó a una prórroga en la reapareció la gigantesca figura bajo los aros de Balvin para poner a su equipo de nuevo por delante (80-84) a falta de minuto y medio para el final.



Los tiros libres reengancharon al Obradoiro al partido (84-84) y, pese a los varios intentos, la falta de acierto en la última posesión de Bilbao Basket desembocó en una segunda prórroga.



Llegado este momento, regresó la magia de Fletcher Magee que -pese a su juventud- se cargó al equipo gallego sobre las espaldas y anotó un inverosímil 3+1 que parecía encarrilar la victoria local al alcanzar una renta de cinco tantos (94-89).



No cesó en su empeño Bilbao Basket de llevarse el partido y cinco puntos consecutivos de Kulboka igualaron la contienda (96-96) con tan solo 21 segundos en el electrónico, en los que Calloway no erró en su cita con los tiros libres, mas sí lo hizo Jaylon Brown en la jugada definitiva, rechazada por el aro, y que dejó la victoria en el Fontes do Sar (98-96). EFE



- Ficha técnica:



98 ? Monbus Obradoiro (15+23+26+9+11+14): Kravic (12), Calloway (14), Daum (7), Czerapowicz (5), Vasileiaidis (15), -quinteto inicial- Magee (25), Brodziansky (18), de Zeeuw (2), Spires (0), Muñoz (0), Pozas (0).



96 ? Retabet Bilbao Basket (17+24+16+16+11+12): Rouselle (8), Martínez (5), Balvin (15), Bouteille (10), Kulboka (19), -quinteto inicial- Brown (23), Rodríguez (8), Schreiner (0), Rigo (0), Sulejmanovic (2), Lammers (6).



Árbitros: Martín Bertrán, Oyón, Padros.



Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante 4.579 espectadores.