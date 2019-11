Segura es "consciente" de lo difícil que es "batir al Barcelona"

Sevilla, 8 nov (EFE).- El entrenador del Coosur Real Betis, Curro Segura, manifestó este viernes que es "consciente de las dificultades que tiene batir al Barcelona, un equipo de primer nivel" al que se mide el domingo en el Palacio San Pablo, por lo que prefiere centrarse en "ir mejorando cada semana".



Segura apuntó a los periodistas que confía en que sus jugadores puedan "corregir detalles y seguir creciendo con independencia de quién sea el rival", del que espera que "sufran mucho hoy en Kaunas" en su partido de la Euroliga y que el Betis "haga un buen partido combinado con que ellos no tengan un día excelente".



El técnico granadino indicó, no obstante, que "todos los equipos tienen una debilidad" pero advirtió que "sería un error pensar sólo en Mirotic", aunque "es determinante", ya que "a pesar de las bajas", el Barcelona "tiene una plantilla magnífica, con campeones del mundo y otros jugadores de primerísimo nivel.



Las últimas derrotas de los azulgranas en la Liga Endesa no sirve como referencia a Segura porque "no es habitual que el Barcelona haga 1 de 16 en triples como en Zaragoza", pero puntualizó que "hay que provocar eso porcentajes en los tiros intentando que no reciban cómodos".



Curro Segura está preocupado por los escasos tiros libres que lanza el Coosur Betis, ya que opinó que "cuando vas duro para dentro y no te pitan la personal, dejas de insistir" y sabe que "la agresividad en las penetraciones y la insistencia en el rebote ofensivo te hace disponer de más tiros libres".



El preparador andaluz espera que la afición bética responda este fin de semana porque "los jugadores lo dan todo, la gente que viene se divierte" y a él le "gustaría que el pabellón se llenase porque el equipo juega mejor con su público y el rival juega más presionado. El año pasado vinieron y tiene que haber alguna forma de que vuelvan".



Segura alabó al jugador más veterano de la ACB, su base de 41 años Albert Oliver, al señalar que "está preparado para jugar muchos minutos, es una grata sorpresa que esté tan bien físicamente", y consideró "ideal que se alterne con el otro base para que se repartan los minutos casi por igual".



Así, el técnico cree que Oliver y el turco Kenan Sipahi conforman "una pareja bastante complementaria, se equilibran bien", ya que el otomano "es un jugador joven que debuta en la competición y con el paso de los meses va a ir mejorando. Mientras, está Albert", quien "es capaz de tapar sus días menos buenos", dijo.