Laso: "Es un partido especial, pero no será decisivo"

Madrid, 13 nov (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, comentó que el Clásico "será especial, como todos", pero que "no será decisivo" de cara a la Euroliga y al resto de la temporada de ninguno de los dos equipos.



"Es un partido especial, como todos los Real Madrid-Barcelna, pero un partido no dictamina cómo está uno u otro. Es un partido dentro de una competición con 34 jornadas, que aspiramos a ganar, pero no por un partido vamos a pensar que estamos mejor o peor", dijo Laso.



"Todavía es pronto para valorar lo que puede hacer un equipo. En noviembre todos los equipos tienen margen de crecimiento. Si nosotros ganamos al Barcelona y perdemos el resto de partidos no entraremos en playoffs, y al revés si perdemos contra el Barça y ganamos todos los demás, seguramente nos clasificaríamos primeros en la Liga regular. No es un partido decisivo", añadió.



Al entrenador se le preguntó por Trey Thompkins y por 'Edy' Tavares.



"Thompkins está disponible, que no haya jugado hasta ahora es una decisión técnica. Edy es un jugador especial, no hay tíos tan grandes en la calle, para nosotros es muy importante tanto en defensa como en ataque y que nos obliga a no jugar igual cuando está él o cuando está Felipe, por ejemplo", apuntó.



También habló Laso de Niko Mirotic.



"No voy a descubrir a Mirotic, lo sabe todo el mundo que es un gran jugador. El Barcelona tiene un gran equipo y no nos podemos fijar en un solo jugador, como ellos seguro que no se fijan en un único jugador del Real Madrid", declaró.



"El Barcelona tiene mucho talento, tiene jugadores muy decisivos en el aspecto ofensivo como Delaney, Higgins, Brandon Davies, Abrines, Kuric. No puedes pensar que parando a un jugador vas a ganar el partido, tienes que hacer muchas cosas bien y defender a muchos jugadores. A este nivel esto es algo obvio. Si paras a un jugador te puede crecer cualquier otro", siguió Laso.



Las claves de la victoria son casi infinitas.



"Vamos a tener que rebotear, hacer un buen de balance defensivo para frenar su contraataque, bajar los registros de Higgins, aunque para esto no hay que tener el título de entrenador, pero igual no es decisivo que Higgins meta diez triples, igual es más decisivo el rebote. Son muchas cosas cuando te enfrentas a un equipo como el Barcelona", subrayó.



"Son muy agresivos, juegan en líneas de pase, aprietan el balón. Davies está a un gran nivel, pero luego puede salir Tomic y hacernos un traje u Oriola", finalizó Pablo Laso.