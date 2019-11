Un mejorado Valencia quiere escapar de la cola a costa Zenit de Will Thomas

Valencia, 18 nov (EFE).- Un mejorado Valencia Basket, que acumula dos victorias seguidas tras haber mostrado una versión mucho más enérgica que en partidos anteriores, buscará este martes escapar de la cola de la clasificación de la Euroliga ante el Zenit de St. Petersburgo del ala-pívot estadounidense Will Thomas.



El interior estadounidense vuelve por primera vez a la que hasta este verano y durante las tres anteriores temporadas fue su casa y se reencontrará con una afición que le idolatró tras su papel clave en la conquista de la Liga ACB de 2017, la Supercopa de ese mismo año y la Eurocopa de la pasada temporada.



El conjunto valenciano afronta este choque tras haber sumado el viernes su segunda victoria en el torneo, también en la Fonteta y ante el Bayern Múnich, un triunfo que le ha permitido abandonar formalmente la última plaza de la clasificación, aunque tiene el mismo balance que otros cuatro equipos, incluido el Zenit, que es el que ahora la ocupa.



La mejoría que mostró el Valencia ante el Bayern arrancó con una entrada en el partido con mucha más intensidad que en anteriores citas, algo a lo que ayudó un quinteto con un perfil defensivo más marcado y bien dirigido por Guillem Vives. A ese grupo recurrió cada vez que el choque se complicó.



Con la misma idea, un quinteto inicial muy parecido, el Valencia abrió brecha el domingo en los primeros minutos ante un Casademont Zaragoza al que dominó en el marcador con claridad de principio a fin, pero que también le obligó a recurrir en un momento dado a la madura dirección de Vives.



Se espera, por tanto, que Ponsarnau dé continuidad a esta línea de juego en el choque ante un rival que llega tras tres derrotas seguidas en la competición y que tiene un claro sabor a la liga ACB.



A la dirección de Joan Plaza se suma la presencia de muchos jugadores que pasaron por la liga española y además de Thomas, también están el ex del Andorra Andrew Albicy, el del Baskonia Colton Iverson, el del Barça y Manresa Alex Renfroe, los ex del Tenerife Tim Abromaitis y Mateusz Ponitka y el ex del Real Madrid, Gustavo Ayón.



El mejicano Ayón, Will Thomas y Ponitka son las principales referencias ofensivas del equipo junto con el escolta estadounidense Austin Hollins.



Tras haber disputado dos encuentros en apenas 48 horas y con la previsión de disputar otro más el próximo jueves, el cansancio mental y físico será una variable para un choque en el que Ponsarnau contará con la baja de Sam Van Rossom y tendrá que hacer un descarte más.