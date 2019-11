Anthony: "Me he sentido muy bien en la vuelta a la competición"

El alero All-Star Carmelo Anthony hizo esta noche su debut con su nuevo equipo de los Trail Blazers de Portland después de haber estado más de un año sin jugar y aunque perdieron 115-104 ante los Pelicans de Nueva Orleans dijo sentirse muy bien con la vuelta a la competición.



El entrenador de los Trail Blazers, Terry Stotts, decidió que Anthony con apenas una sesión de tiros a canasta por la mañana y sin haber jugado un partido oficial en más de un año podía ser titular, algo que llenó de motivación y felicidad al jugador.



"Me he sentido genial al volver a la competición y estar de nuevo en un campo de baloncesto", declaró Anthony al concluir el partido que se disputó en el Smoothie King Center de Nueva Orleans. "Creo que estoy donde me merezco".



Su aportación a su nuevo equipo fue de 10 puntos en 24 minutos que estuvo en el campo, donde no mostró la mejor inspiración encestadora, algo que el mismo reconoció. "Pero la manera como me adapté de inmediato al campo me hizo sentir genial", reiteró Anthony, que no jugaba un partido oficial desde el 8 de noviembre, el último que disputó como jugador de los Rockets de Houston que luego lo despidieron.



Anthony anotó 4 de 14 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples, no fue a la línea de personal, capturó cuatro rebotes -todos defensivos-, puso un tapón, perdió cinco balones y cometió otras cinco faltas personales. "Hubo cosas menores, pero fue más el flujo de cosas, y acostumbrarme a cómo juega y establece el equipo su sistema de ataque", valoró Anthony, de 35 años. "Tendré que acostumbrarse a los nuevos compañeros del equipo, eso es todo".

Anthony firmó el martes un contrato no garantizado por un año de 2,2 millones de dólares con los Trail Blazers que tendrán hasta el próximo 7 de enero la opción de darle de baja sin su rendimiento no es el que esperaban.