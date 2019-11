77-60. El San Pablo sigue en racha a costa del Unicaja de Málaga

Burgos, 30 nov (EFE).- El San Pablo sumó este sábado una importantísima victoria por 77-60 ante un Unicaja Málaga nada acertado de cara al aro, en un encuentro en el que los burgaleses ofrecieron un juego coral que terminó por distanciar a los malagueños.



Los de Joan Peñarroya siguen dando buenas muestras de juego y son uno de los posibles candidatos a jugar la Copa del Rey si los resultados siguen acompañando.



Bruno Fitipaldo adelantó a los burgaleses en el marcador, pero Deon Thompson conocía bien al rival y sus debilidades y puso el 2-7 a favor de Unicaja.



Vitor Benite, desde la línea de triple no fallaba, pero Thompson seguía su particular acierto con los aros del Coliseum (5-9).



Unicaja encadenaba una serie de jugadas erróneas que el San Pablo aprovechaba para dar la vuelta al marcador con un triple de Álex Barrera (12-9), al tiempo que Joan Peñarroya hacía debutar al nuevo fichaje del San Pablo, Oliver Stevic.



El juego interior de Unicaja no funcionaba y por eso Luis Casimiro pidió mas tiro exterior y ahí es donde no faltó Jaime Fernández que de nuevo devolvió la ventaja a los malagueños, una ventaja que no duró mucho pues Stevic se estrenaba en anotación y Thad McFadden puso el 17-13 definitivo.



El segundo cuarto comenzó con un triple de Earl Clark que ampliaba ventaja local, al que sucedió un intercambio de canastas de ambos equipos (24-21).



Dos canastas rápidas por parte del San Pablo marcaron un +7, pero una técnica a Javi Vega por flopping pudo cambiar la dinámica del partido.



Sin embargo, el conjunto burgalés, lejos de marcharse de partido hizo un parcial de 9-0 para dejar el 37-22, consiguiendo una máxima de +16 para los de Joan Peñarroya.



Los andaluces no encontraban su juego y cada vez fallaban más debajo del aro, algo que no pasaba en el San Pablo, que siguió ampliando hasta el 43-27 definitivo.



San Pablo, por medio de Benite daba la primera del tercer cuarto, seguido de un triple de Alberto Díaz y otro de Fitipaldo, que ayudaba a los de Joan Peñarroya a mantener la distancia en el marcador.



Sin embargo el entrenador catalán no se quiso confiar y pidió un tiempo muerto para tratar de frenar posibles embestidas del conjunto malagueño.



Carlos Suárez demostró su calidad con cinco puntos consecutivos que rápidamente fueron respondidas con otros cinco del San Pablo, dos de Fitipaldo, primeros desde el tiro libre para los de Burgos y un triple de Benite.



Parcial que siguió tras el tiempo muerto y que amplió la ventaja hasta 22 puntos para Burgos que fue interrumpido por Melvin Ejim (62-43).



Jaime Fernández cerraba el cuarto con un triple desde más allá de medio cambio sobre la bocina (63-47).



El últimos cuarto comenzó sin mucho acierto para ninguno de los dos equipos. Augusto Lima anotaba un tiro libre y Thompson un triple que reducía a +14 la diferencia local.



Pero el San Pablo controló el tiempo del partido para evitar que la ventaja se fuese, volviendo a ponerse 19 arriba (69-50) a costa de un Unicaja que necesitaba de errores defensivos del conjunto local para poder anotar.



La consecución de errores dieron alas a los malagueños, que a falta de dos minutos se pusieron a 13 de distancia (71-58) tras un parcial de 0-7, roto por dos entradas fáciles de Fitipaldo y Stevic (75-58).



El partido fue muriendo con un Stevic que se hacía notar para convencer a Peñarroya de que quiere quedarse hasta el 77-60 definitivo que daba la victoria a los locales.



El San Pablo suma la séptima victoria ante un rival fuerte que da mucha confianza a los burgaleses para afrontar un duro mes de diciembre.



-Ficha técnica



77-San Pablo Burgos (17+26+20+14): JP Tokoto (9), Earl Clark (5), Bruno Fitipaldo (12), Vitor Benite (13), Augusto Lima (7) -quinteto inicial- Marc García (-), Alex Barrera (3), Javi Vega (-), Miquel Salvó (-), Thad McFadden (9), Ferran Bassas (7) y Oliver Stevic (12).



60-Unicaja Málaga (13+14+20+13): Deon Thompson (13), Axel Toupane (3), Josh Adams (8), Frank Elegar (2), Adam Waczynski (-)- quinteto inicial - Jaime Fernández (8), Aleksa Avramovic (-), Alberto Díaz (8),Melvin Ejim (5), Rubén Guerrero (1), Carlos Súarez (10) y Volodymyr Gerun (2).



Árbitros: Luis Miguel Castilla, Francisco Araña y Raúl Zamorano.



Indicendias: Partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 9398 espectadores.