Ricky Rubio: "Me siento muy feliz de estar en un equipo que confía en mí"

Houston (EE.UU.), 8 dic (EFE).- El base español Ricky Rubio vive su mejor momento como profesional en la NBA y aunque su equipo de los Suns de Phoenix perdieron por 115-109 ante los Rockets de Houston, el jugador de El Masnou se siente "feliz" en su nueva etapa como profesional.



"Hemos perdido el partido, pero luchamos, estuvimos siempre metidos en el marcador y eso es lo importante, aunque al final el tiempo que llevamos fuera de casa nos pasó factura", declaró Rubio a la Agencia EFE. "Cometimos muchos errores, que en realidad son producto del cansancio que arrastramos de estar tanto tiempo fuera de casa".



Pero para Rubio, que destacó con un doble-doble de 10 puntos, 13 asistencias, como director del juego de los Suns, y seis rebotes, lo importante es quedarse con las sensaciones y éstas habían sido "buenas".



Lo mismo que le sucede con lo que vive en su nueva etapa profesional, que considera que es la mejor de su carrera, por todo lo que ha vivido desde que llegó a los Suns.



"Sin duda estoy en el mejor momento de mi carrera, y lo que ha pasado ante los Rockets no es significativo de nada especial ya que llevamos muchos minutos y en mi caso también tuve una pequeña lesión de espalda que me cortó un poco el ritmo y ahora me está costando un poco arrancar otra vez", destacó Rubio.



Sin embargo, el Jugador Más Valioso (MVP) del pasado Mundial de China señaló que de la lesión ya no tiene ningún tipo de problema.



"Se trata de volver a la dinámica anterior, pero como es lógico no es fácil de conseguirlo cuando llevamos cuatro partidos fuera de casa esta semana y tenemos ganas de volver", reconoció el base titular de los Suns.



A la pregunta de si el haber firmado con los Suns había sido la mejor decisión, Rubio no dudó en destacar que al final de su carrera será cuando le tocará valorar cada una de las decisiones que tomó como profesional y si fueron las mejores.



"Pero de lo que sí estoy seguro, en este momento, es que me encuentro muy feliz de poder pertenecer a un equipo que confía mucho en mí, que me da las riendas y que además ganamos en el campo", subrayó Rubio, que lleva nueve temporadas en la NBA y ya ha pasado por otros dos equipos, los Timberwolves de Minnesota y los Jazz de Utah.



Rubio también admitió que en la NBA nada de lo que hiciste la temporada anterior tiene validez de cara a la competencia del día a día.



"Cada año tienes que demostrar tu valía", subrayó Rubio. "Tienes que afrontar todas las dificultades que te presenta la liga y ya llevamos 22 partidos, un tercio de la temporada, y de momento todo ha sido muy positivo", reconoció Rubio.



De su gran mundial, con el título conseguido por España y el haberse llevado el premio MVP, Rubio dijo que había recibido felicitaciones del mundo de la NBA.



Cuando se le preguntó como definiría lo que vivió y sucedió en el pasado mundial, Rubio lo sintetizó con cuatro palabras: "fue una gran hazaña".